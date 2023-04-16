الأمم المتحدة: مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي خلال اشتباكات في السودان
12:28 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 16.04.2023)
© AFP 2023 / -صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد
© AFP 2023 / -
أعلنت الأمم المتحدة مقتل 3 موظفين من برنامج الأغذية العالمي في اشتباكات اندلعت، أمس السبت، شمالي دارفور.
وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان، اليوم الأحد، أن 3 من أفرادها قتلوا في إقليم دارفور المضطرب مع احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
Today our heart is very heavy as we confirm that 3 @WFP staff lost their lives in the ongoing clashes in #Sudan— WFP Sudan (@WFP_Sudan) April 16, 2023
Our thoughts are w/ the families of our colleagues who put their life on the line to help others
Humanitarians should never be a targethttps://t.co/AifdOSB7aN pic.twitter.com/O8ZmseizD7
من جانبه، قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، إن "3 موظفين من برنامج الغذاء العالمي قتلوا في اشتباكات اندلعت في مدينة كبكابية شمالي دارفور".
كما ندد باستهداف "المدنيين والعاملين في المجال الإنساني"، لافتا إلى أنه لا يجب أن يكونوا أهدافا.
وأمس السبت، حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في السودان، إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية.
وكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عبر "تويتر": "قلق للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان".
I’m very concerned about the latest developments in Khartoum, #Sudan.— Martin Griffiths (@UNReliefChief) April 15, 2023
With nearly 16 million people - or a third of the population - in need of humanitarian aid, more violence will only make things worse.
وأضاف أن هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إنها مصدومة من الأخبار القادمة من السودان، حيث يزداد الجوع عاما بعد آخر.