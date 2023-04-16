https://sputnikarabic.ae/20230416/الأمم-المتحدة-مقتل-3-من-موظفي-برنامج-الأغذية-العالمي-خلال-اشتباكات-في-السودان-1075977963.html

الأمم المتحدة: مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي خلال اشتباكات في السودان

الأمم المتحدة: مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي خلال اشتباكات في السودان

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 3 موظفين من برنامج الأغذية العالمي في اشتباكات اندلعت، أمس السبت، شمالي دارفور. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T12:28+0000

2023-04-16T12:28+0000

2023-04-16T12:58+0000

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وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان، اليوم الأحد، أن 3 من أفرادها قتلوا في إقليم دارفور المضطرب مع احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.من جانبه، قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، إن "3 موظفين من برنامج الغذاء العالمي قتلوا في اشتباكات اندلعت في مدينة كبكابية شمالي دارفور".كما ندد باستهداف "المدنيين والعاملين في المجال الإنساني"، لافتا إلى أنه لا يجب أن يكونوا أهدافا.وأمس السبت، حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في السودان، إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية.وكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عبر "تويتر": "قلق للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان".وأضاف أن هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إنها مصدومة من الأخبار القادمة من السودان، حيث يزداد الجوع عاما بعد آخر.

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أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار