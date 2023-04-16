https://sputnikarabic.ae/20230416/الإمارات-وفاة-16-وإصابة-9-جراء-حريق-بناية-سكنية-في-دبي-1075969053.html
الإمارات... وفاة 16 وإصابة 9 جراء حريق بناية سكنية في دبي
الإمارات... وفاة 16 وإصابة 9 جراء حريق بناية سكنية في دبي
أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، وفاة 16 شخصا وإصابة 9 أشخاص، إثر حادث حريق اندلع في بناية سكنية في إمارة دبي الخليجية. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T06:24+0000
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وقال الدفاع المدني في دبي، إن الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، في شقة في الدور الرابع في بناية سكنية في منطقة الراس، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وأضاف متحدث باسم الدفاع المدني، أنه تلقى بلاغا في الساعة 12:35 ظهر السبت، بشأن الحريق، وبناء عليه تم تحريك مركز إطفاء بور سعيد ومركز إطفاء الحمرية للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.وواصل المتحدث أن حجم الحريق كان متطور، وأنه في تمام الساعة الثانية و42 دقيقة بعد ظهر أمس، تم السيطرة عليه، وأن موقع الحادث سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد، وفقا للإجراءات المتبعة.وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، أنه تم تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين جراء الحادث على الفور.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
الإمارات... وفاة 16 وإصابة 9 جراء حريق بناية سكنية في دبي
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أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، وفاة 16 شخصا وإصابة 9 أشخاص، إثر حادث حريق اندلع في بناية سكنية في إمارة دبي الخليجية.
وقال الدفاع المدني في دبي، إن الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، في شقة في الدور الرابع في بناية سكنية في منطقة الراس، وفقا لصحيفة
"البيان" الإماراتية.
وأضاف متحدث باسم الدفاع المدني، أنه تلقى بلاغا في الساعة 12:35 ظهر السبت، بشأن الحريق، وبناء عليه تم تحريك مركز إطفاء بور سعيد ومركز إطفاء الحمرية للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.
وواصل المتحدث أن حجم الحريق كان متطور، وأنه في تمام الساعة الثانية و42 دقيقة بعد ظهر أمس، تم السيطرة عليه، وأن موقع الحادث سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد، وفقا للإجراءات المتبعة.
وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني في دبي
، أنه تم تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين جراء الحادث على الفور.