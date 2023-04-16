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https://sputnikarabic.ae/20230416/الجامعة-العربية-تدعو-لوقف-الاشتباكات-المسلحة-في-السودان-فورا-1075980485.html
الجامعة العربية تدعو لوقف الاشتباكات المسلحة في السودان فورا
الجامعة العربية تدعو لوقف الاشتباكات المسلحة في السودان فورا
طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار والاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T13:31+0000
2023-04-16T13:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ودعا بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التطورات الجارية في السودان إلى "ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته".وحذر مجلس الجامعة، بحسب البيان، من "خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا، ما يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان، دولة وشعبا، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديًا لتفاقمها ومنعا لتدهورها".وأكد البيان استعداد جامعة الدول العربية، لبذل كافة المساعي من أجل مساعدة السودان على إنهاء الأزمة الجارية بشكل قابل للاستدامة، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني.وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.‏وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية، في بيان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري شمالي أم درمان".واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الدعم السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي شمالي البلاد.واتهمت قوات الرد السريع، في بيان، الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230416/صحيفة-عبرية-إسرائيل-تشارك-بمحادثات-لتهدئة-الأوضاع-في-السودان-1075975912.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجامعة العربية تدعو لوقف الاشتباكات المسلحة في السودان فورا

13:31 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 13:32 GMT 16.04.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار والاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين.
القاهرة - سبوتنيك. ودعا بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التطورات الجارية في السودان إلى "ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته".
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
صحيفة عبرية: إسرائيل تشارك بمحادثات لتهدئة الأوضاع في السودان
11:23 GMT
وحذر مجلس الجامعة، بحسب البيان، من "خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا، ما يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان، دولة وشعبا، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديًا لتفاقمها ومنعا لتدهورها".
وأكد البيان استعداد جامعة الدول العربية، لبذل كافة المساعي من أجل مساعدة السودان على إنهاء الأزمة الجارية بشكل قابل للاستدامة، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني.
وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.‏
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية، في بيان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري شمالي أم درمان".
واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الدعم السريع على وقف القتال.
وقبل ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي شمالي البلاد.
واتهمت قوات الرد السريع، في بيان، الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.
يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
© Sputnikما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
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