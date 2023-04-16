https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-مواطنا-اقترب-من-السياج-الحدودي-مع-لبنان-1075979685.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل مواطنا اقترب من السياج الحدودي مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يعتقل مواطنا اقترب من السياج الحدودي مع لبنان
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا إسرائيليا اقترب من السياج الحدودي مع لبنان. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T13:07+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش اعتقلت مواطنا إسرائيليا، بعد اقترابه من السياج الحدودي مع لبنان قرب بلدة المطلة.وأفادت الإذاعة العبرية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المواطن الإسرائيلي وسلمته إلى الشرطة لاستجوابه، في وقت نقلت عن مسؤولين أمنيين أن المواطن "له هيئة أو مظهر غريب".ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق، أمس الأول (الجمعة)، قنابل الصوت والدخان على مجموعة من اللبنانيين تجمعوا في المنطقة الحدودية، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح في رأسه.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تسجيل اضطرابات على الحدود اللبنانية، بالقرب من موقع تسيبورين (عباد)، على خلفية الاحتفال بيوم القدس". وأضافت أن "عشرات اللبنانيين وصلوا إلى السياج الحدودي ورشقوا الجانب الإسرائيلي بالحجارة".وتابعت الصحيفة: "ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإجراءات تفريق المظاهرات التي تضمنت قنابل الغاز والصوت".من جانبها، قالت قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، إن الجيش الإسرائيلي "اعتدى بالقنابل الصوتية والدخانية على مجموعة من سائقي الدراجات النارية، كانوا في مسير عند موقع العباد الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ما أدى إلى حالات اختناق وإصابة أحدهم بجروح في رأسه".يشار إلى أن يوم القدس العالمي مناسبة دعا إلى الاحتفال بها المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني عام 1979، وحددها بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام.وكانت "فصائل الثورة الفلسطينية" في لبنان وفصائل "المقاومة" في المخيمات، قد نظمت، يوم الجمعة، مسيرات في عدة مخيمات إحياء ليوم القدس العالمي، أبرزها في مخيم البداوي في شمال لبنان، مخيم برج البراجنة في بيروت، ومخيم الجليل في بعلبك.
https://sputnikarabic.ae/20230414/إصابة-لبناني-بعد-إطلاق-الجيش-الإسرائيلي-قنابل-الصوت-والدخان-على-طريق-محاذية-للحدود-فيديو-1075923615.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعتقل مواطنا اقترب من السياج الحدودي مع لبنان
تابعنا عبر
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا إسرائيليا اقترب من السياج الحدودي مع لبنان.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش اعتقلت مواطنا إسرائيليا، بعد اقترابه من السياج الحدودي مع لبنان قرب بلدة المطلة.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المواطن الإسرائيلي وسلمته إلى الشرطة لاستجوابه، في وقت نقلت عن مسؤولين أمنيين أن المواطن "له هيئة أو مظهر غريب".
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق، أمس الأول (الجمعة)، قنابل الصوت والدخان على مجموعة من اللبنانيين تجمعوا في المنطقة الحدودية، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح في رأسه.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تسجيل اضطرابات على الحدود اللبنانية، بالقرب من موقع تسيبورين (عباد)، على خلفية الاحتفال بيوم القدس". وأضافت أن "عشرات اللبنانيين وصلوا إلى السياج الحدودي ورشقوا الجانب الإسرائيلي بالحجارة".
وتابعت الصحيفة: "ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإجراءات تفريق المظاهرات التي تضمنت قنابل الغاز والصوت".
من جانبها، قالت قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله
" اللبناني، إن الجيش الإسرائيلي "اعتدى بالقنابل الصوتية والدخانية على مجموعة من سائقي الدراجات النارية، كانوا في مسير عند موقع العباد الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ما أدى إلى حالات اختناق وإصابة أحدهم بجروح في رأسه".
يشار إلى أن يوم القدس العالمي
مناسبة دعا إلى الاحتفال بها المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني عام 1979، وحددها بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام.
وكانت "فصائل الثورة الفلسطينية" في لبنان وفصائل "المقاومة" في المخيمات، قد نظمت، يوم الجمعة، مسيرات في عدة مخيمات إحياء ليوم القدس العالمي، أبرزها في مخيم البداوي في شمال لبنان، مخيم برج البراجنة في بيروت، ومخيم الجليل في بعلبك.