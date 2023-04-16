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https://sputnikarabic.ae/20230416/الصين-نحث-أطراف-النزاع-المسلح-في-السودان-على-تجنب-المزيد-من-التصعيد-1075970274.html
الصين: نحث أطراف النزاع المسلح في السودان على تجنب المزيد من التصعيد
الصين: نحث أطراف النزاع المسلح في السودان على تجنب المزيد من التصعيد
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن بكين تولي اهتماما كبيرا للوضع في السودان، بعد ‏الاشتباكات التي وقعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T07:30+0000
2023-04-16T08:22+0000
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وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن الصين "تحث طرفي النزاع المسلح في السودان على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتجنب المزيد من التصعيد"، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي.وأضاف المتحدث أن "الصين تأمل في أن تعزز جميع الأطراف الحوار، وأن تدفع بشكل مشترك عملية الانتقال السياسي".وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/روسيا-تدعو-جميع-الأطراف-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1075950570.html
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الصين, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي
الصين, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي

الصين: نحث أطراف النزاع المسلح في السودان على تجنب المزيد من التصعيد

07:30 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 08:22 GMT 16.04.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن بكين تولي اهتماما كبيرا للوضع في السودان، بعد ‏الاشتباكات التي وقعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في الخرطوم.‏
وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن الصين "تحث طرفي النزاع المسلح في السودان على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتجنب المزيد من التصعيد"، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي.
وأضاف المتحدث أن "الصين تأمل في أن تعزز جميع الأطراف الحوار، وأن تدفع بشكل مشترك عملية الانتقال السياسي".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
روسيا تدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في السودان
أمس, 13:06 GMT
وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.
وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.
واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.
يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
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