https://sputnikarabic.ae/20230416/العثور-على-مادة-غريبة-في-منزل-منفذ-الهجوم-على-رئيس-وزراء-اليابان-1075970535.html

العثور على مادة غريبة في منزل منفذ الهجوم على رئيس وزراء اليابان

العثور على مادة غريبة في منزل منفذ الهجوم على رئيس وزراء اليابان

أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الأحد، أنها عثرت على مادة غريبة في منزل منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T07:45+0000

2023-04-16T07:45+0000

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وذكرت الإذاعة الوطنية العامة اليابانية "NHK"، أن الشرطة صادرت جهاز كمبيوتر ومادة شبيهة بالبارود من منزل ريوجي كيمورا (24 عاما)، المتهم بقيامه بإلقاء عبوة ناسفة على رئيس الوزراء.وأضافت الإذاعة أن تفتيش منزل كيمورا استمر أكثر من 7 ساعات، وأسفر عن مصادرة أكثر من 10 صناديق. وأوضحت أنه من بين الأشياء التي تم العثور عليها كمبيوتر كيمورا ومادة يعتقد أنها بارود.وكانت "كيودو" قد ذكرت، في وقت سابق، أنه تم العثور على سكين داخل حقيبة ظهر كيمورا عندما تم القبض عليه.يذكر أن قوات الأمن اليابانية قد ألقت، أمس السبت، القبض على شخص يشتبه في تنفيذه الانفجار الذي استهدف موقعا قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خطابا في مدينة واكاياما.وذكر شهود عيان للإذاعة اليابانية أن شابًا قام برمي جسم أسود اسطواني باتجاه كيشيدا عندما ظهر رئيس الوزراء في موقع خطابه العام المخطط له، وبعد ثوانٍ قليلة سُمِع صوت انفجار.يشار إلى أن اليابان أعلنت تعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في يوليو/تموز 2022.وتأتي هذه الحادثة واليابان تستضيف الفعاليات الوزارية لمجموعة الدول السبع قبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.

https://sputnikarabic.ae/20230415/أول-تعليق-من-رئيس-الوزراء-الياباني-بعد-انفجار-وقع-أثناء-إلقائه-خطابا-1075946968.html

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