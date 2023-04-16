https://sputnikarabic.ae/20230416/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-جلسة-طارئة-1075984992.html

"الكابينت" الإسرائيلي يعقد جلسة طارئة

"الكابينت" الإسرائيلي يعقد جلسة طارئة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينت" ستعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الجاري. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T15:41+0000

2023-04-16T15:41+0000

2023-04-16T15:42+0000

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وأفادت القناة العبرية الـ 13، اليوم الأحد، أن وزراء الكابينت تلقوا قبل قليل إشعارا بشأن جلسة جديدة ستعقد يوم الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن هجوما سيبرانيا استهدف "المنازل الذكية" في مدينة تل أبيب، بعد يوم واحد من هجوم سيبراني استهدف المواقع الإلكترونية للبنوك والبريد في إسرائيل.وذكرت القناة العبرية الـ 13، أن البيوت الذكية في مدينة تل أبيب قد تعرضت لهجوم سيبراني، ونشر "الهاكرز" تهديدات للمواطنين الإسرائيليين عبر الشاشات الخاصة بهم.ونشرت القناة العبرية مقاطع فيديو تظهر هجمات إرهابية وإطلاق صواريخ بشكل مفاجئ على شاشات التلفزيون داخل المنازل التي تم تركيب نظام "المنزل الذكي" فيها، وكتب على تلك الشاشات: "ليس لديكم أمن في هذه الأرض".ونقلت القناة، على لسان أحد المواطنين، أن الستائر في المنزل كانت تصعد وتنخفض دون توقف، كما انطلقت الكهرباء وانقطعت لمدة ساعة تقريبا، حيث نجح المهاجمون في السيطرة على "سيستم" التحكم الإلكتروني في المنزل.وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، الجمعة الماضية، لهجوم إلكتروني.وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي، وبنك ديسكونت، وبنك لئومي، وبنك القدس، وأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.وفي تلميح لمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية، أوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران وألف مدينة إيرانية أخرى احتفالا بهذا اليوم.وأشارت القناة إلى أن بعض المستخدمين قد أكدوا صعوبة التوصل إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، خاصة بنكي مزراحي والقدس، وأنه من المحتمل أن يكون هذا الإغلاق ناتج عن هجوم إلكتروني خارجي، ولا يوجد خوف حاليا من تسريب معلومات العملاء.ونقلت القناة، على لسان أوشر آشور، مدير شبكة الإنترنت في شركة "أورن إسرائيل" والمستشار الإلكتروني لوزارة الدفاع في البلاد، أن بعض الجماعات المعادية لإسرائيل قد تستغل يوم القدس العالمي لمهاجمة أهداف مالية.وكانت مسيرات "يوم القدس العالمي" قد انطلقت، يوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران.

https://sputnikarabic.ae/20230416/هجوم-سيبراني-جديد-يستهدف-المنازل-الذكية-في-تل-أبيب-1075973599.html

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