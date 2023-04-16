https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-أنباء-نشر-أكبر-طائراتها-العسكرية-في-إستونيا-معلومات-عن-القوات-الجوية-الإسبانية-1075972727.html
بعد أنباء نشر أكبر طائراتها العسكرية في إستونيا... معلومات عن القوات الجوية الإسبانية
بعد أنباء نشر أكبر طائراتها العسكرية في إستونيا... معلومات عن القوات الجوية الإسبانية
تمتلك إسبانيا 517 طائرة عسكرية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 22 بين أضخم القوات الجوية في العالم، ويحتل جيشها المرتبة رقم 7 بين أقوى جيوش "الناتو". 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T09:51+0000
2023-04-16T09:51+0000
2023-04-16T09:51+0000
رصد عسكري
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ولا يتجاوز عدد الطائرات الموجودة في وضع الاستعداد القتالي لدى القوات الجوية الإسبانية 414 طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وتضم القوات الجوية الإسبانية أنواعا مختلفة من الطائرات، وفيما يلي أعداد كل نوع وترتيبه العالمي مقارنة بالنوع نفسه من الطائرات لدى الدول الأخرى على القائمة التي تضم 145 دولة.ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسباني بجميع أسلحته يصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 145 جيشا في العالم، مشيرا إلى أن حجم إنفاقه الدفاعي يقدر بـ 15.1 مليار دولار.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إسبانيا ستنشر طائرة النقل العسكرية من طراز "إيرباص إيه - 400 إم" في قاعدة "أوماري" الجوية الإستونية للمشاركة في مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تشمل تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئاسة-التركية-السويد-ستتاح-لها-الفرصة-للانضمام-إلى-الناتو-فقط-بعد-تلبية-مطالب-تركيا-1075938610.html
https://sputnikarabic.ae/20230415/القوات-الجوية-الإسبانية-تنشر-أكبر-طائراتها-في-إستونيا-للمشاركة-في-عمليات-الناتو-1075948810.html
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رصد عسكري
بعد أنباء نشر أكبر طائراتها العسكرية في إستونيا... معلومات عن القوات الجوية الإسبانية
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تمتلك إسبانيا 517 طائرة عسكرية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 22 بين أضخم القوات الجوية في العالم، ويحتل جيشها المرتبة رقم 7 بين أقوى جيوش "الناتو".
ولا يتجاوز عدد الطائرات الموجودة في وضع الاستعداد القتالي لدى القوات الجوية الإسبانية 414 طائرة، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
وتضم القوات الجوية الإسبانية
أنواعا مختلفة من الطائرات، وفيما يلي أعداد كل نوع وترتيبه العالمي مقارنة بالنوع نفسه من الطائرات لدى الدول الأخرى على القائمة التي تضم 145 دولة.
140 مقاتلة... رقم 18 عالميا.
12 طائرة هجومية... رقم 36 عالميا.
53 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة... رقم 14 عالميا.
171 طائرة تدريب... رقم 16 عالميا.
15 طائرة مهام خاصة... رقم 19 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسباني بجميع أسلحته يصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 145 جيشا في العالم، مشيرا إلى أن حجم إنفاقه الدفاعي يقدر بـ 15.1 مليار دولار.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إسبانيا ستنشر طائرة النقل العسكرية من طراز "إيرباص إيه - 400 إم" في قاعدة "أوماري" الجوية الإستونية للمشاركة في مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو
"، التي تشمل تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو.