عربي
https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-أنباء-نشر-أكبر-طائراتها-العسكرية-في-إستونيا-معلومات-عن-القوات-الجوية-الإسبانية-1075972727.html
بعد أنباء نشر أكبر طائراتها العسكرية في إستونيا... معلومات عن القوات الجوية الإسبانية
بعد أنباء نشر أكبر طائراتها العسكرية في إستونيا... معلومات عن القوات الجوية الإسبانية
تمتلك إسبانيا 517 طائرة عسكرية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 22 بين أضخم القوات الجوية في العالم، ويحتل جيشها المرتبة رقم 7 بين أقوى جيوش "الناتو". 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T09:51+0000
2023-04-16T09:51+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075972837_0:0:3459:1946_1920x0_80_0_0_92edba5339ac501fcc3e85cc9bad5277.jpg
ولا يتجاوز عدد الطائرات الموجودة في وضع الاستعداد القتالي لدى القوات الجوية الإسبانية 414 طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وتضم القوات الجوية الإسبانية أنواعا مختلفة من الطائرات، وفيما يلي أعداد كل نوع وترتيبه العالمي مقارنة بالنوع نفسه من الطائرات لدى الدول الأخرى على القائمة التي تضم 145 دولة.ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسباني بجميع أسلحته يصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 145 جيشا في العالم، مشيرا إلى أن حجم إنفاقه الدفاعي يقدر بـ 15.1 مليار دولار.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إسبانيا ستنشر طائرة النقل العسكرية من طراز "إيرباص إيه - 400 إم" في قاعدة "أوماري" الجوية الإستونية للمشاركة في مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تشمل تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئاسة-التركية-السويد-ستتاح-لها-الفرصة-للانضمام-إلى-الناتو-فقط-بعد-تلبية-مطالب-تركيا-1075938610.html
https://sputnikarabic.ae/20230415/القوات-الجوية-الإسبانية-تنشر-أكبر-طائراتها-في-إستونيا-للمشاركة-في-عمليات-الناتو-1075948810.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075972837_326:0:3049:2042_1920x0_80_0_0_4483b38e2f1cb793c8db665f7829bd04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

بعد أنباء نشر أكبر طائراتها العسكرية في إستونيا... معلومات عن القوات الجوية الإسبانية

09:51 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / CRISTINA QUICLERالقوات الجوية الإسبانية
القوات الجوية الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / CRISTINA QUICLER
تابعنا عبرTelegram
تمتلك إسبانيا 517 طائرة عسكرية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 22 بين أضخم القوات الجوية في العالم، ويحتل جيشها المرتبة رقم 7 بين أقوى جيوش "الناتو".
ولا يتجاوز عدد الطائرات الموجودة في وضع الاستعداد القتالي لدى القوات الجوية الإسبانية 414 طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
الرئاسة التركية: السويد ستتاح لها الفرصة للانضمام إلى "الناتو" فقط بعد تلبية مطالب تركيا
أمس, 08:14 GMT
وتضم القوات الجوية الإسبانية أنواعا مختلفة من الطائرات، وفيما يلي أعداد كل نوع وترتيبه العالمي مقارنة بالنوع نفسه من الطائرات لدى الدول الأخرى على القائمة التي تضم 145 دولة.
140 مقاتلة... رقم 18 عالميا.
12 طائرة هجومية... رقم 36 عالميا.
53 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة... رقم 14 عالميا.
171 طائرة تدريب... رقم 16 عالميا.
15 طائرة مهام خاصة... رقم 19 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسباني بجميع أسلحته يصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 145 جيشا في العالم، مشيرا إلى أن حجم إنفاقه الدفاعي يقدر بـ 15.1 مليار دولار.
Военно-транспортный самолет Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
القوات الجوية الإسبانية تنشر أكبر طائراتها في إستونيا للمشاركة في عمليات الناتو
أمس, 12:29 GMT
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إسبانيا ستنشر طائرة النقل العسكرية من طراز "إيرباص إيه - 400 إم" في قاعدة "أوماري" الجوية الإستونية للمشاركة في مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تشمل تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو.
© Sputnikحدود روسيا الجديدة مع الناتو
حدود روسيا الجديدة مع الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
حدود روسيا الجديدة مع الناتو
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала