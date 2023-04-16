https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-أنباء-نشر-أكبر-طائراتها-العسكرية-في-إستونيا-معلومات-عن-القوات-الجوية-الإسبانية-1075972727.html

بعد أنباء نشر أكبر طائراتها العسكرية في إستونيا... معلومات عن القوات الجوية الإسبانية

بعد أنباء نشر أكبر طائراتها العسكرية في إستونيا... معلومات عن القوات الجوية الإسبانية

تمتلك إسبانيا 517 طائرة عسكرية تجعل قواتها الجوية في المرتبة رقم 22 بين أضخم القوات الجوية في العالم، ويحتل جيشها المرتبة رقم 7 بين أقوى جيوش "الناتو". 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T09:51+0000

2023-04-16T09:51+0000

2023-04-16T09:51+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075972837_0:0:3459:1946_1920x0_80_0_0_92edba5339ac501fcc3e85cc9bad5277.jpg

ولا يتجاوز عدد الطائرات الموجودة في وضع الاستعداد القتالي لدى القوات الجوية الإسبانية 414 طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وتضم القوات الجوية الإسبانية أنواعا مختلفة من الطائرات، وفيما يلي أعداد كل نوع وترتيبه العالمي مقارنة بالنوع نفسه من الطائرات لدى الدول الأخرى على القائمة التي تضم 145 دولة.ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسباني بجميع أسلحته يصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 145 جيشا في العالم، مشيرا إلى أن حجم إنفاقه الدفاعي يقدر بـ 15.1 مليار دولار.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إسبانيا ستنشر طائرة النقل العسكرية من طراز "إيرباص إيه - 400 إم" في قاعدة "أوماري" الجوية الإستونية للمشاركة في مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تشمل تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو.

https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئاسة-التركية-السويد-ستتاح-لها-الفرصة-للانضمام-إلى-الناتو-فقط-بعد-تلبية-مطالب-تركيا-1075938610.html

https://sputnikarabic.ae/20230415/القوات-الجوية-الإسبانية-تنشر-أكبر-طائراتها-في-إستونيا-للمشاركة-في-عمليات-الناتو-1075948810.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري