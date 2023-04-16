https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-الجزائر-وزير-خارجية-سوريا-يجري-مباحثات-في-تونس-1075969619.html

بعد الجزائر... وزير خارجية سوريا يجري مباحثات في تونس

بعد الجزائر... وزير خارجية سوريا يجري مباحثات في تونس

يتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، غدا الاثنين، إلى تونس في زيارة رسمية تستغرق يومين. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T07:01+0000

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وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن المقداد يزور تونس بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار.وأضافت أن الزيارة ستكون خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل/نيسان الجاري.وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.وكان المقداد قد بدأ، أمس السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر، أجرى خلالها مباحثات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.يذكر أن سوريا أعلنت في 12 أبريل، إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق.وتأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.

https://sputnikarabic.ae/20230407/تونس-تعيد-علاقاتها-مع-دمشق-هل-اقتربت-سوريا-من-العودة-إلى-جامعة-الدول-العربية-1075660119.html

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