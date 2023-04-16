https://sputnikarabic.ae/20230416/بوتين-روسيا-تتعاون-مع-الصين-بنشاط-في-مجال-الإدارات-العسكرية--1075989832.html
بوتين: روسيا تتعاون مع الصين بنشاط في مجال الإدارات العسكرية
بوتين: روسيا تتعاون مع الصين بنشاط في مجال الإدارات العسكرية
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تتعاونان بنشاط من خلال الإدارات العسكرية، وتتبادلان المعلومات بانتظام. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T17:48+0000
2023-04-16T17:48+0000
2023-04-16T17:48+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
وزارة الدفاع
الصين
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وقال بوتين، في اجتماع مع عضو مجلس الدولة، وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، اليوم الأحد: "على خط الإدارات العسكرية، نعمل بنفس القدر من النشاط، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة لنا، ونتعاون في مجال التعاون العسكري الفني، ونجري تدريبات مشتركة، علاوة على ذلك، في مسارح مختلفة - في منطقة الشرق الأقصى و في أوروبا وفي البحر وفي اليابسة وفي الجو".وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن هذا مجال مهم آخر يعزز الطبيعة الاستراتيجية الموثوقة الحصرية للعلاقات بين البلدين.وأضاف الرئيس: "نحن سعداء برؤيتكم. أعلم أن لديكم برنامج عمل جيد، كبير جدًا. أنا متأكد من أن زيارتكم ستتم على أعلى مستوى. أهلا بكم في روسيا".وأعلنت وزارة الدفاع الصينىة، في وقت سابق، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، سيصل إلى موسكو، الأحد المقبل، في زيارة إلى روسيا تستمر حتى الأربعاء، ويلتقي خلالها مسؤولين عسكريين روس.وأضافت الوزارة في بيان، يوم الجمعة، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.
https://sputnikarabic.ae/20230414/وزير-الدفاع-الصيني-يزور-روسيا-1075895192.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, وزارة الدفاع, الصين
روسيا, فلاديمير بوتين, وزارة الدفاع, الصين
بوتين: روسيا تتعاون مع الصين بنشاط في مجال الإدارات العسكرية
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تتعاونان بنشاط من خلال الإدارات العسكرية، وتتبادلان المعلومات بانتظام.
وقال بوتين، في اجتماع مع عضو مجلس الدولة، وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، اليوم الأحد: "على خط الإدارات العسكرية، نعمل بنفس القدر من النشاط، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة لنا، ونتعاون في مجال التعاون العسكري الفني، ونجري تدريبات مشتركة، علاوة على ذلك، في مسارح مختلفة - في منطقة الشرق الأقصى و في أوروبا وفي البحر وفي اليابسة وفي الجو".
وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن هذا مجال مهم آخر يعزز الطبيعة الاستراتيجية الموثوقة الحصرية للعلاقات بين البلدين.
وأضاف الرئيس: "نحن سعداء برؤيتكم. أعلم أن لديكم برنامج عمل جيد، كبير جدًا. أنا متأكد من أن زيارتكم ستتم على أعلى مستوى. أهلا بكم في روسيا".
وأعلنت وزارة الدفاع الصينىة، في وقت سابق، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، سيصل إلى موسكو، الأحد المقبل، في زيارة إلى روسيا تستمر حتى الأربعاء، ويلتقي خلالها مسؤولين عسكريين روس.
وأضافت
الوزارة في بيان، يوم الجمعة، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.