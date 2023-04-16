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https://sputnikarabic.ae/20230416/تصويت-ماذا-تتوقع-أن-يحدث-في-السودان-في-الأيام-القليلة-المقبلة-1075972155.html
تصويت... ماذا تتوقع أن يحدث في السودان خلال الأيام القليلة المقبلة؟
تصويت... ماذا تتوقع أن يحدث في السودان خلال الأيام القليلة المقبلة؟
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T09:20+0000
2023-04-16T09:32+0000
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أخبار السودان اليوم
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وتصاعدت الخلافات بين الجانبين بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
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استطلاعات الرأي, أخبار السودان اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار السودان اليوم, опросы

تصويت... ماذا تتوقع أن يحدث في السودان خلال الأيام القليلة المقبلة؟

09:20 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 09:32 GMT 16.04.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
وتصاعدت الخلافات بين الجانبين بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
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