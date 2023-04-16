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https://sputnikarabic.ae/20230416/جيش-كوريا-الجنوبية-يستخدم-طلقات-تحذيرية-ضد-زورق-كوري-شمالي-1075983619.html
جيش كوريا الجنوبية يستخدم طلقات تحذيرية ضد زورق كوري شمالي
جيش كوريا الجنوبية يستخدم طلقات تحذيرية ضد زورق كوري شمالي
اعترضت القوات البحرية الكورية الجنوبية زورقا بحريا تابعا لكوريا الشمالية، قالت إنه عبر حدودها البحرية من الجهة الغربية. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T14:57+0000
2023-04-16T14:57+0000
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واستخدمت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية لاعتراض الزورق الكوري الشمالي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.وقال جيش كوريا الجنوبية إنه قام بإخراج الزورق التابع لبيونغ يانغ خارج حدودها البحرية، المعروفة بحكم الأمر الواقع بين الكوريتين، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمس السبت.ولفتت الوكالة إلى أن الزورق الكوري الجنوبي كان يطارد قارب صيد صيني، مشيرة إلى أنه حدث اصطدام بينهما مما أدى إلى إصابة بحارة كوريين جنوبيين بجروح طفيفة.وأوضحت أن هذا الحادث هو الأول منذ مارس/ آذار الماضي، الذي تقوم فيه كوريا الجنوبية بإطلاق طلقات تحذيرية ضد زورق دورية كوري شمالي.يذكر أن الحدود البحرية بين الكوريتين هي حدود بحكم الأمر الواقع، وكانت ساحة لمواجهة دموية بينهما في السابق، خاصة أن بيونغ يانغ لم تعترف بالخط الفاصل مع سيئول.ومنذ الـ 7 من أبريل/ نيسان الجاري، توقفت بيونغ يانغ عن استقبال المكالمات الهاتفية من جارتها الجنوبية عبر خطوط الاتصال العسكرية بين البلدين، بحسب الوكالة التي أشارت إلى قول مراقبين أن بيونغ يانغ ستستخدم حادث زورق الدورية مبررا للقيام بأعمال استفزازية ضد سيئول.
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الصين, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الصين, أخبار العالم الآن

جيش كوريا الجنوبية يستخدم طلقات تحذيرية ضد زورق كوري شمالي

14:57 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEالجيش الكوري الجنوبية
الجيش الكوري الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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اعترضت القوات البحرية الكورية الجنوبية زورقا بحريا تابعا لكوريا الشمالية، قالت إنه عبر حدودها البحرية من الجهة الغربية.
واستخدمت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية لاعتراض الزورق الكوري الشمالي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.
وقال جيش كوريا الجنوبية إنه قام بإخراج الزورق التابع لبيونغ يانغ خارج حدودها البحرية، المعروفة بحكم الأمر الواقع بين الكوريتين، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمس السبت.
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ولفتت الوكالة إلى أن الزورق الكوري الجنوبي كان يطارد قارب صيد صيني، مشيرة إلى أنه حدث اصطدام بينهما مما أدى إلى إصابة بحارة كوريين جنوبيين بجروح طفيفة.
وأوضحت أن هذا الحادث هو الأول منذ مارس/ آذار الماضي، الذي تقوم فيه كوريا الجنوبية بإطلاق طلقات تحذيرية ضد زورق دورية كوري شمالي.
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يذكر أن الحدود البحرية بين الكوريتين هي حدود بحكم الأمر الواقع، وكانت ساحة لمواجهة دموية بينهما في السابق، خاصة أن بيونغ يانغ لم تعترف بالخط الفاصل مع سيئول.
ومنذ الـ 7 من أبريل/ نيسان الجاري، توقفت بيونغ يانغ عن استقبال المكالمات الهاتفية من جارتها الجنوبية عبر خطوط الاتصال العسكرية بين البلدين، بحسب الوكالة التي أشارت إلى قول مراقبين أن بيونغ يانغ ستستخدم حادث زورق الدورية مبررا للقيام بأعمال استفزازية ضد سيئول.
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