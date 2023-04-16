عربي
https://sputnikarabic.ae/20230416/خبير-المجتمع-الدولي-قادر-على-حشد-الجهود-لوقف-القتال-في-السودان-1075980694.html
خبير: المجتمع الدولي قادر على حشد الجهود لوقف القتال في السودان
خبير: المجتمع الدولي قادر على حشد الجهود لوقف القتال في السودان
أكد المتخصص في الشؤون الأفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي قادر على حشد ‏الجهود لرأب الصدع في السودان، مشيرا إلى أن النتائج ستكون... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T13:37+0000
2023-04-16T13:37+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
حصري
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_c1cff8a564587ea093f5ca8455a5e41d.jpg
واستبعد عبد الواحد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "يكون هناك أي وساطة في هذا التوقيت أو وقف لإطلاق النار، نظرا لتعقد المشهد وتفاقم الأزمة الداخلية وارتباطها بعناصر أخرى في الخارج، حيث تعزز أكثر من تلك الأزمة".وقال: "كل طرف يريد أن يتخلص من الطرف الآخر منذ بداية الأزمة في البلاد"، وأشار إلى أن "الجامعة العربية ستدين هذه الأحداث، ومما لاشك فيه أنها تمثل وسيلة ضغط على الأطراف التي خرجت عن القانون وأصبح هناك صراع مسلح، كما يمكن للدول التي تقدم المساعدة لأطراف الأزمة، بأن تتوقف عن دعم هذه الأطراف والوقوف جانبها، وهذا في حد ذاته يمثل وسيلة من وسائل الضغط".وأضاف عبد الواحد:وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف الأحداث المقلقة في البلاد، مطالبة بإظهار الإرادة السياسية ووقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة حل كل الخلافات عبر المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.وعبّرت السفارة الروسية لدى السودان عن قلقها من تصاعد العنف في البلاد، داعية طرفي النزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار، وإجراء مفاوضات من أجل استقرار الأوضاع. من جهته، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، محادثات مع قادة أطراف النزاع السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوة الدعم السريع محمد حميدتي، وحثهما على ضرورة وقف العنف والعودة للحوار، وعرض المساعدة في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.ودعا مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230415/روسيا-تدعو-جميع-الأطراف-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1075950570.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_1104a0995bad632bdbc1a144284cb273.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, حصري, العالم العربي, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, حصري, العالم العربي, العالم

خبير: المجتمع الدولي قادر على حشد الجهود لوقف القتال في السودان

13:37 GMT 16.04.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
قوات الدعم السريع في السودان
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرTelegram
حصري
أكد المتخصص في الشؤون الأفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي قادر على حشد ‏الجهود لرأب الصدع في السودان، مشيرا إلى أن النتائج ستكون كارثية الفترة المقبلة، حال عدم توقف ‏القتال.
واستبعد عبد الواحد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "يكون هناك أي وساطة في هذا التوقيت أو وقف لإطلاق النار، نظرا لتعقد المشهد وتفاقم الأزمة الداخلية وارتباطها بعناصر أخرى في الخارج، حيث تعزز أكثر من تلك الأزمة".
وقال: "كل طرف يريد أن يتخلص من الطرف الآخر منذ بداية الأزمة في البلاد"، وأشار إلى أن "الجامعة العربية ستدين هذه الأحداث، ومما لاشك فيه أنها تمثل وسيلة ضغط على الأطراف التي خرجت عن القانون وأصبح هناك صراع مسلح، كما يمكن للدول التي تقدم المساعدة لأطراف الأزمة، بأن تتوقف عن دعم هذه الأطراف والوقوف جانبها، وهذا في حد ذاته يمثل وسيلة من وسائل الضغط".
وأضاف عبد الواحد:

"هناك جهود عديدة يمكن أن تقدمها الجامعة العربية، منها التوصل إلى تفاهمات ووساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار، أو وساطة لهدنة، وعمل مبادرات وزيارات ووساطات عديدة لتهدئة الأمور والأوضاع بين أطراف الأزمة في السودان".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف الأحداث المقلقة في البلاد، مطالبة بإظهار الإرادة السياسية ووقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة حل كل الخلافات عبر المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
روسيا تدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في السودان
أمس, 13:06 GMT
وعبّرت السفارة الروسية لدى السودان عن قلقها من تصاعد العنف في البلاد، داعية طرفي النزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار، وإجراء مفاوضات من أجل استقرار الأوضاع.
من جهته، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، محادثات مع قادة أطراف النزاع السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوة الدعم السريع محمد حميدتي، وحثهما على ضرورة وقف العنف والعودة للحوار، وعرض المساعدة في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.
ودعا مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة في السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала