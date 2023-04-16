https://sputnikarabic.ae/20230416/خبير-جاهل-كل-من-يعتقد-أن-روسيا-الاتحادية-لا-تنتج-السلاح-1075975001.html

خبير: جاهل كل من يعتقد أن روسيا الاتحادية لا تنتج السلاح

خبير: جاهل كل من يعتقد أن روسيا الاتحادية لا تنتج السلاح

نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T10:25+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح خبير: جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح

شويغو يرفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادىء ووزير الدفاع الصيني في زيارة إلى موسكو.عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي :الرئيس الصيني يدعو القوات المسلحة إلى التدريب من أجل قتال فعلي، عن هذا تحدث الخبير بالشأن الصيني الدكتور نادر رونغ:الجيش السوداني يؤكد أن هناك تهديدا كبيرا يستهدف البلاد، عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن السوداني والمحلل السياسي الدكتور خالد الفكي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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