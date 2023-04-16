https://sputnikarabic.ae/20230416/خبير-جاهل-كل-من-يعتقد-أن-روسيا-الاتحادية-لا-تنتج-السلاح-1075975001.html
خبير: جاهل كل من يعتقد أن روسيا الاتحادية لا تنتج السلاح
خبير: جاهل كل من يعتقد أن روسيا الاتحادية لا تنتج السلاح
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T10:25+0000
2023-04-16T10:25+0000
2023-04-16T10:25+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075974381_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a726420038fcb671f406078fdd066215.png
خبير: جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح
خبير: جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح
شويغو يرفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادىء ووزير الدفاع الصيني في زيارة إلى موسكو.عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي :الرئيس الصيني يدعو القوات المسلحة إلى التدريب من أجل قتال فعلي، عن هذا تحدث الخبير بالشأن الصيني الدكتور نادر رونغ:الجيش السوداني يؤكد أن هناك تهديدا كبيرا يستهدف البلاد، عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن السوداني والمحلل السياسي الدكتور خالد الفكي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075974381_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_a136b831000c0a647fd979b633cded74.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: جاهل كل من يعتقد أن روسيا الاتحادية لا تنتج السلاح
تابعنا عبر
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
شويغو يرفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادىء ووزير الدفاع الصيني في زيارة إلى موسكو.
عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي :
"جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح لأن الاتحاد الروسي هو من الدول الأولى في العالم التي تعمل على تطوير الأسلحة بكل أنواعها وروسيا عندما تريد أن تنهي الحرب بالطريقة الدراماتيكية السريعة على الأراضي الأوكرانية هي تستطيع لكنها لا تفعل لأنها لاتريد أن تدمر كل شيء في أوكرانيا التي قسم كبير من سكانها هم جزء من الاتحاد الروسي".
الرئيس الصيني يدعو القوات المسلحة إلى التدريب من أجل قتال فعلي، عن هذا تحدث الخبير بالشأن الصيني الدكتور نادر رونغ:
"طبعا الدعوة جاءت للدفاع عن سيادة الوطن ووحدة أراضيه، وبالنسبة للمناورات فهي بمثابة رسائل تحذيرية للانفصالين في تايوان المتواطئة مع القوى الداعمة لها من الخارج وكذلك هي بمثابة المحاكاة للقتال الميداني لجيش التحرير الشعبي الصيني لتنفيذ مهمة التوحيد الكامل للبلاد".
الجيش السوداني يؤكد أن هناك تهديدا كبيرا يستهدف البلاد، عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن السوداني والمحلل السياسي الدكتور خالد الفكي:
"يوجد خلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع حيث ترى الأولى ضرورة الدمج مع الدعم السريع لتكون هناك قيادة موحدة تنظر في إجراءات تحريك القوات، بينما يرى الدعم السريع ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري كحلقات متكاملة تضم الدمج والتطوير والتحديث، بالاضافة إلى التخوف من فلول النظام البائد من ممثلي الحركة الإخوانية والمؤتمر الوطني".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...