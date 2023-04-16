عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230416/خبير-جاهل-كل-من-يعتقد-أن-روسيا-الاتحادية-لا-تنتج-السلاح-1075975001.html
خبير: جاهل كل من يعتقد أن روسيا الاتحادية لا تنتج السلاح
خبير: جاهل كل من يعتقد أن روسيا الاتحادية لا تنتج السلاح
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T10:25+0000
2023-04-16T10:25+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075974381_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a726420038fcb671f406078fdd066215.png
خبير: جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح
خبير: جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح
شويغو يرفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادىء ووزير الدفاع الصيني في زيارة إلى موسكو.عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي :الرئيس الصيني يدعو القوات المسلحة إلى التدريب من أجل قتال فعلي، عن هذا تحدث الخبير بالشأن الصيني الدكتور نادر رونغ:الجيش السوداني يؤكد أن هناك تهديدا كبيرا يستهدف البلاد، عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن السوداني والمحلل السياسي الدكتور خالد الفكي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075974381_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_a136b831000c0a647fd979b633cded74.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: جاهل كل من يعتقد أن روسيا الاتحادية لا تنتج السلاح

10:25 GMT 16.04.2023
راديو
خبير: جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح
تابعنا عبرTelegram
- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
شويغو يرفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادىء ووزير الدفاع الصيني في زيارة إلى موسكو.
عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي :
"جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السلاح لأن الاتحاد الروسي هو من الدول الأولى في العالم التي تعمل على تطوير الأسلحة بكل أنواعها وروسيا عندما تريد أن تنهي الحرب بالطريقة الدراماتيكية السريعة على الأراضي الأوكرانية هي تستطيع لكنها لا تفعل لأنها لاتريد أن تدمر كل شيء في أوكرانيا التي قسم كبير من سكانها هم جزء من الاتحاد الروسي".
الرئيس الصيني يدعو القوات المسلحة إلى التدريب من أجل قتال فعلي، عن هذا تحدث الخبير بالشأن الصيني الدكتور نادر رونغ:
"طبعا الدعوة جاءت للدفاع عن سيادة الوطن ووحدة أراضيه، وبالنسبة للمناورات فهي بمثابة رسائل تحذيرية للانفصالين في تايوان المتواطئة مع القوى الداعمة لها من الخارج وكذلك هي بمثابة المحاكاة للقتال الميداني لجيش التحرير الشعبي الصيني لتنفيذ مهمة التوحيد الكامل للبلاد".
الجيش السوداني يؤكد أن هناك تهديدا كبيرا يستهدف البلاد، عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن السوداني والمحلل السياسي الدكتور خالد الفكي:

"يوجد خلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع حيث ترى الأولى ضرورة الدمج مع الدعم السريع لتكون هناك قيادة موحدة تنظر في إجراءات تحريك القوات، بينما يرى الدعم السريع ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري كحلقات متكاملة تضم الدمج والتطوير والتحديث، بالاضافة إلى التخوف من فلول النظام البائد من ممثلي الحركة الإخوانية والمؤتمر الوطني".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала