https://sputnikarabic.ae/20230416/خفر-السواحل-التركي-ينقذ-عشرات-المهاجرين-في-بحر-إيجه-1075969463.html
خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين في بحر إيجه
خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين في بحر إيجه
أعلنت السلطات التركية إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي كانوا عالقين في جزيرة معدن قبالة سواحل باليكسير المطلة على بحر إيجة شمال غربي البلاد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T06:54+0000
2023-04-16T06:54+0000
2023-04-16T06:54+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن خفر السواح تلقى بلاغا يفيد بوجود مهاجرين عالقين قبالة سواحل قضاء أيوليق في ولاية باليكسير.وأضاف خفر السواحل أن فرقه تمكنت من إنقاذ 38 مهاجرا كانوا عالقين في جزيرة معدن.ووفقا للبيان، فقد تم تسليم المهاجرين لإدارة الهجرة في الولاية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة أصولا.
https://sputnikarabic.ae/20230408/تركيا-تعلن-ضبط-وترحيل-آلاف-المهاجرين-خلال-أسبوع-1075695426.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين في بحر إيجه
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أعلنت السلطات التركية إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي كانوا عالقين في جزيرة معدن قبالة سواحل باليكسير المطلة على بحر إيجة شمال غربي البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، اليوم السبت، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال البيان إن خفر السواح تلقى بلاغا يفيد بوجود مهاجرين
عالقين قبالة سواحل قضاء أيوليق في ولاية باليكسير.
وأضاف خفر السواحل أن فرقه تمكنت من إنقاذ 38 مهاجرا كانوا عالقين في جزيرة معدن.
ووفقا للبيان، فقد تم تسليم المهاجرين لإدارة الهجرة في الولاية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة أصولا.