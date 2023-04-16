https://sputnikarabic.ae/20230416/سياسي-أمريكي-واشنطن-تلقت-ضربة-غير-متوقعة-جديدة-بسبب-سياستها-إزاء-روسيا-1075975571.html
سياسي أمريكي: واشنطن تلقت ضربة غير متوقعة جديدة بسبب سياستها إزاء روسيا
سياسي أمريكي: واشنطن تلقت ضربة غير متوقعة جديدة بسبب سياستها إزاء روسيا
أعلن الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان والمرشح السابق لنائب الرئيس الأمريكي عن حزب الخضر في الولايات المتحدة الأمريكية، أن فرنسا بدأت تنأى بنفسها عن واشنطن... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T10:52+0000
2023-04-16T10:52+0000
2023-04-16T10:52+0000
العالم
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وكتب أجامو بركة على صفحته الخاصة على منصة "تويتر": إن ابتعاد فرنسا العلني عن دور التابع الأمريكي هو نتيجة أخرى لسياسات واشنطن في حربها ضد روسيا. وأشار السياسي إلى أن الشعب الألماني بدأ يطالب بالمثل عندما اكتشف أن واشنطن فجرت أنابيب الغاز "التيار الشمالي". ووفقا له، أكد بركة أن على الأوروبيين الاستيقاظ والتفكير في مصالحهم.
https://sputnikarabic.ae/20230409/ماكرون-يجب-على-أوروبا--أن-تقلل-من-اعتمادها-على-الدولار-الأمريكي-1075715367.html
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العالم
سياسي أمريكي: واشنطن تلقت ضربة غير متوقعة جديدة بسبب سياستها إزاء روسيا
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أعلن الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان والمرشح السابق لنائب الرئيس الأمريكي عن حزب الخضر في الولايات المتحدة الأمريكية، أن فرنسا بدأت تنأى بنفسها عن واشنطن بسبب سياستها غير العقلانية تجاه روسيا.
وكتب أجامو بركة على صفحته الخاصة على منصة "تويتر": إن ابتعاد فرنسا العلني عن دور التابع الأمريكي هو نتيجة أخرى لسياسات واشنطن في حربها ضد روسيا.
وأشار السياسي إلى أن الشعب الألماني بدأ يطالب بالمثل عندما اكتشف أن واشنطن فجرت أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووفقا له، أكد بركة أن على الأوروبيين الاستيقاظ والتفكير في مصالحهم.