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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230416/صفارات-الإنذار-تدوي-في-5-مناطق-أوكرانية-1075993151.html
صفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مقاطعات أوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T22:34+0000
2023-04-16T22:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
العالم
خاركوف
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، بولتافا، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230408/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مناطق-أوكرانية-1075665644.html
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صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, العالم, خاركوف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, العالم, خاركوف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

صفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق أوكرانية

22:34 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مقاطعات أوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد.
وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، بولتافا، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.
في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
8 أبريل, 01:30 GMT
وفي فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
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