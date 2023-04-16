https://sputnikarabic.ae/20230416/ضابط-روسي-يكشف-عن-زيادة-النشاط-العسكري-الأوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1075969334.html
ضابط روسي يكشف عن زيادة النشاط العسكري الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه
ضابط روسي يكشف عن زيادة النشاط العسكري الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه
كشف قائد عسكري روسي، صباح اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت تنشط بشكل غير اعتيادي في مقاطعة زابوروجيه. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T06:46+0000
2023-04-16T06:46+0000
2023-04-16T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال القائد العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تصاعد النشاط الأوكراني المعادي في مقاطعة زابوروجيه، حيث باتت المهمة العسكرية لروسيا القضاء على هذه النشاطات في المناطق، وذلك بهدف منعهم من تنفيذ مهماتهم".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الإعلان-عن-زيادة-عدد-المتطوعين-الأجانب-في-مقاطعة-زابوروجيه--1075842501.html
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روسيا
ضابط روسي يكشف عن زيادة النشاط العسكري الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه
06:46 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 16.04.2023) تابعنا عبر
كشف قائد عسكري روسي، صباح اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت تنشط بشكل غير اعتيادي في مقاطعة زابوروجيه.
وقال القائد العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تصاعد النشاط الأوكراني المعادي في مقاطعة زابوروجيه، حيث باتت المهمة العسكرية لروسيا القضاء على هذه النشاطات في المناطق، وذلك بهدف منعهم من تنفيذ مهماتهم".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.