https://sputnikarabic.ae/20230416/ضابط-روسي-يكشف-عن-زيادة-النشاط-العسكري-الأوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1075969334.html

ضابط روسي يكشف عن زيادة النشاط العسكري الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه

ضابط روسي يكشف عن زيادة النشاط العسكري الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه

كشف قائد عسكري روسي، صباح اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت تنشط بشكل غير اعتيادي في مقاطعة زابوروجيه. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T06:46+0000

2023-04-16T06:46+0000

2023-04-16T06:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال القائد العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تصاعد النشاط الأوكراني المعادي في مقاطعة زابوروجيه، حيث باتت المهمة العسكرية لروسيا القضاء على هذه النشاطات في المناطق، وذلك بهدف منعهم من تنفيذ مهماتهم".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230413/الإعلان-عن-زيادة-عدد-المتطوعين-الأجانب-في-مقاطعة-زابوروجيه--1075842501.html

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