https://sputnikarabic.ae/20230416/طاقم-طائرة-سعودية-يفترشون-أرض-مطار-الخرطوم-صورة-1075985224.html
طاقم طائرة سعودية يفترشون أرض مطار الخرطوم... صورة
طاقم طائرة سعودية يفترشون أرض مطار الخرطوم... صورة
تداولت وسائل الإعلام صورة طاقم طائرة سعودية وهم يفترشون أرض مطار الخرطوم بعد تعرض طائرتهم لحادث، أمس السبت. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T15:45+0000
2023-04-16T15:45+0000
2023-04-16T15:45+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وشوهد طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية وهم يجلسون على الأرض أثناء انتظارهم داخل مبنى مطار الخرطوم، بعد احتراق طائرتهم وهي من طراز إيرباص A330.أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، بعد تعرض طائرتها في مطار الخرطوم الدولي إلى اعتداءات.وأصدرت الخطوط السعودية بيانا قالت فيه، إن "طائرتها من طراز إيرباص A330، في الرحلة رقم SV458، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل".وتابع البيان: "على الفور استجاب فريق الطوارئ لدى السعودية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، فيما تسعى فرق العمل مع كافة السلطات ذات الصلة، وعلى رأسها سفارة المملكة في السودان، للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادثة".وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
طاقم طائرة سعودية يفترشون أرض مطار الخرطوم... صورة
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تداولت وسائل الإعلام صورة طاقم طائرة سعودية وهم يفترشون أرض مطار الخرطوم بعد تعرض طائرتهم لحادث، أمس السبت.
وشوهد طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية وهم يجلسون على الأرض أثناء انتظارهم داخل مبنى مطار الخرطوم، بعد احتراق طائرتهم وهي من طراز إيرباص A330.
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، بعد تعرض طائرتها في مطار الخرطوم الدولي إلى اعتداءات
.
وأصدرت الخطوط السعودية بيانا قالت فيه، إن "طائرتها من طراز إيرباص A330، في الرحلة رقم SV458، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم
الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل".
وتابع البيان: "على الفور استجاب فريق الطوارئ لدى السعودية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، فيما تسعى فرق العمل مع كافة السلطات ذات الصلة، وعلى رأسها سفارة المملكة في السودان، للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادثة".
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".