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عباس يغادر الأراضي الفلسطينية متوجها إلى السعودية
عباس يغادر الأراضي الفلسطينية متوجها إلى السعودية
غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأراضي الفلسطينية متوجها إلى الأردن ضمن رحلته إلى الرياض، للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T13:50+0000
2023-04-16T13:50+0000
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رام الله - سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما صرح به مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد.وقالت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني انتقل إلى العاصمة الأردنية عمان، على متن مروحية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يكمل رحلته إلى الرياض غدا الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن عباس يزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي، تزامنا مع زيارة مماثلة إلى المملكة يقوم بها وفد من "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.وأوضحت الوكالة أنه من غير المعروف ما إذا كان وفد حماسي سيعقد لقاءات مع جهات سعودية خلال الزيارة أم لا.
https://sputnikarabic.ae/20230409/السلطة-الفلسطينية-المسجد-الأقصى-حق-خالص-للمسلمين-وحدهم-1075701120.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن

عباس يغادر الأراضي الفلسطينية متوجها إلى السعودية

13:50 GMT 16.04.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© Sputnik . POOL
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غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأراضي الفلسطينية متوجها إلى الأردن ضمن رحلته إلى الرياض، للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
رام الله - سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما صرح به مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد.
وقالت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني انتقل إلى العاصمة الأردنية عمان، على متن مروحية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يكمل رحلته إلى الرياض غدا الاثنين.
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
السلطة الفلسطينية: المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم
9 أبريل, 07:34 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن عباس يزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي، تزامنا مع زيارة مماثلة إلى المملكة يقوم بها وفد من "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
وأوضحت الوكالة أنه من غير المعروف ما إذا كان وفد حماسي سيعقد لقاءات مع جهات سعودية خلال الزيارة أم لا.
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