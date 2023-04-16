https://sputnikarabic.ae/20230416/لبنان-يكشف-عن-أوضاع-مواطنيه-في-السودان-1075989976.html

لبنان يكشف عن أوضاع مواطنيه في السودان

لبنان يكشف عن أوضاع مواطنيه في السودان

كشفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أوضاع مواطنيها المقيمين في السودان، في ظل أحداث العنف الأخيرة التي تشهدها العاصمة الخرطوم. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T18:09+0000

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ونقل موقع "لبنانون ديبيت" بيانا للوزارة قالت فيه: "تتابع الوزارة باهتمام كبير، الأوضاع في السودان وتتواصل مع السفارة اللبنانية في الخرطوم التي أفادت بأنها تقدم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين"، مشيرة إلى أنه "وفق المعطيات المتوافرة لديها لتاريخه فإن الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل أي إصابات للبنانيين".ودعت الوزارة مواطنيها المقيمين في السودان إلى اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، مشيرة إلى أنه "يمكن للحالات الطارئة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان، ديما حداد، على الرقم التالي (واتس آب): +249 90 174 8097".ووقعت اشتباكات عنيفة، أمس السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.وأعلنت القوات المسلحة السودانية، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".وقال الجيش السوداني، في بيان: "قواتكم المسلحة الأبية فارضة سيطرتها وهيمنتها على كل القواعد والمطارات، وما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني، فيما هرب أفراد وضباط ميليشيا الدعم السريع من مقارهم وتركوا جميع معداتهم في الشوارع".من جانبها، أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، أمس السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

https://sputnikarabic.ae/20230416/رئيس-حزب-الأمة-القومي-لـسبوتنيك-نطالب-مجلس-الأمن-والمجتمع-الدولي-بالتدخل-سريعا-لوقف-الحرب-1075985663.html

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