https://sputnikarabic.ae/20230416/للمرة-الرابعة-على-التوالي-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1075968792.html

للمرة الرابعة على التوالي... القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف الناتو

للمرة الرابعة على التوالي... القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف الناتو

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت بـ... 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T05:51+0000

2023-04-16T05:51+0000

2023-04-16T05:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية

قصف مدفعي

الناتو

مدافع هاوتزر

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "استهدفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 05.05 (يتزامن مع توقيت موسكو)، بلدة تونينكو و"منطقتي، كييفسكي وكويبيشيفسكي" في مدينة دونيتسك، بـ"خمس قذائف عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو".ومن المعروف أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم. وقد زودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر "إم777" البعيدة المدى من عيار 155 ملم، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل مكثف، في قصف مدن داخل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد القوات التابعة لكييف بمدافع ألمانية ذاتية الدفع من طراز "بي. زي. إتش. 2000"، ومدافع "كاي كراب" البولندية ذاتية الدفع، ومدافع "سيزار" الفرنسية الذاتية الدفع، والتي تستخدم قذائف من العيار نفسه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه الأقاليم من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230416/مقتل-امرأة-بالقرب-من-كاتدرائية-في-وسط-دونيتسك-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-1075967712.html

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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, الناتو, مدافع هاوتزر