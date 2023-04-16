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https://sputnikarabic.ae/20230416/ما-هي-قوات-الدعم-السريع-التي-تخوض-مواجهات-مسلحة-مع-الجيش-السوداني؟-1075979093.html
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
تشهد مدن سودانية مختلفة اشتباكات ضارية بين قوات الجيش، وأخرى تابعة لـ "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي هاجمت قواعد ومعسكرات تابعة للجيش، ما... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, инфографика

ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟

12:57 GMT 16.04.2023
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تشهد مدن سودانية مختلفة اشتباكات ضارية بين قوات الجيش، وأخرى تابعة لـ "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي هاجمت قواعد ومعسكرات تابعة للجيش، ما أثار تساؤلات حول طبيعة تلك القوات التي بات الجيش يصفها بـ "المتمردة".
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟ - سبوتنيك عربي
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
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