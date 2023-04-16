https://sputnikarabic.ae/20230416/ما-هي-قوات-الدعم-السريع-التي-تخوض-مواجهات-مسلحة-مع-الجيش-السوداني؟-1075979093.html
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
تشهد مدن سودانية مختلفة اشتباكات ضارية بين قوات الجيش، وأخرى تابعة لـ "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي هاجمت قواعد ومعسكرات تابعة للجيش، ما... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T12:57+0000
2023-04-16T12:57+0000
2023-04-16T12:57+0000
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أخبار السودان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, инфографика
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
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تشهد مدن سودانية مختلفة اشتباكات ضارية بين قوات الجيش، وأخرى تابعة لـ "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي هاجمت قواعد ومعسكرات تابعة للجيش، ما أثار تساؤلات حول طبيعة تلك القوات التي بات الجيش يصفها بـ "المتمردة".