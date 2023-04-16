https://sputnikarabic.ae/20230416/مجلس-الأمن-الدولي-يدعو-أطراف-النزاع-في-السودان-إلى-وقف-الأعمال-القتالية-1075968415.html
مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية
مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية
في إطار مواصلة المساعي الأممية لإيجاد حل للنزاع في السودان، دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية فورا والعودة... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T04:42+0000
2023-04-16T04:42+0000
2023-04-16T04:55+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
العالم العربي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لأعضاء مجلس الأمن، حيث عبّر أعضاء المجلس، وفق البيان، عن "بالغ قلقهم إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوة الرد السريع، واستنكروا مقتل وإصابة أشخاص من بينهم مدنيين".ودعا أعضاء مجلس الأمن أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 56 والإصابات إلى 595 .ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. ووقف الأعمال القتالية فورا.وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230416/لجنة-أطباء-السودان-عشرات-القتلى-بين-العسكريين-جراء-الاشتباكات-والعدد-يرتفع-إلى-56-1075968010.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, العالم العربي
مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية
04:42 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 16.04.2023) تابعنا عبر
في إطار مواصلة المساعي الأممية لإيجاد حل للنزاع في السودان، دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية فورا والعودة إلى الحوار.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لأعضاء مجلس الأمن، حيث عبّر أعضاء المجلس، وفق البيان، عن "بالغ قلقهم إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية
بين القوات المسلحة السودانية وقوة الرد السريع، واستنكروا مقتل وإصابة أشخاص من بينهم مدنيين".
ودعا أعضاء مجلس الأمن أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية
واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 56 والإصابات إلى 595 .
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. ووقف الأعمال القتالية فورا.
وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.