https://sputnikarabic.ae/20230416/مجموعة-السبع-تفشل-في-الاتفاق-على-شروط-التخلص-التدريجي-من-الفحم--1075972457.html
"مجموعة السبع" تفشل في الاتفاق على شروط التخلص التدريجي من الفحم
"مجموعة السبع" تفشل في الاتفاق على شروط التخلص التدريجي من الفحم
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أن وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا في سابورو اليابانية، فشلوا في تحديد موعد نهائي للتخلص... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T09:43+0000
2023-04-16T09:43+0000
2023-04-16T09:43+0000
اقتصاد
العالم
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وأفادت وكالة "كيودو" أن بريطانيا وكندا أصرتا على وضع حد لاستخدام الفحم. ومع ذلك، لم تكن اليابان، التي ترأست الاجتماع، على استعداد للاتفاق على تاريخ محدد لإنهاء ممارسة استخدام الفحم.وأوضحت الوكالة أن اليابان التي تعاني من نقص الموارد ستحتاج على الأرجح إلى استخدام الفحم في جزء كبير على الأقل في ثلاثينيات القرن الحالي.وتعهد الوزراء بتسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري - الغاز والفحم والنفط، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ووافق المفاوضون على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السيارات بنسبة 50% بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2000.كما ناقش الوزراء خلال المحادثات استخدام الهيدروجين في صناعة الطاقة الكهربائية، وأمن الطاقة، وضمانات إمدادات مستقرة من معادن مهمة مثل الليثيوم والكوبالت، والتي يعتمد توافرها على دول مثل الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/دول-مجموعة-السبع-قد-تفرض-قيودا-على-تجارة-الألماس-الروسي-1075045055.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
"مجموعة السبع" تفشل في الاتفاق على شروط التخلص التدريجي من الفحم
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أن وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا في سابورو اليابانية، فشلوا في تحديد موعد نهائي للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.
وأفادت وكالة "كيودو" أن بريطانيا وكندا أصرتا على وضع حد لاستخدام الفحم. ومع ذلك، لم تكن اليابان، التي ترأست الاجتماع، على استعداد للاتفاق على تاريخ محدد لإنهاء ممارسة استخدام الفحم.
وأوضحت
الوكالة أن اليابان التي تعاني من نقص الموارد ستحتاج على الأرجح إلى استخدام الفحم في جزء كبير على الأقل في ثلاثينيات القرن الحالي.
وتعهد الوزراء بتسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري - الغاز والفحم والنفط، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ووافق المفاوضون على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السيارات بنسبة 50% بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2000.
كما ناقش الوزراء خلال المحادثات استخدام الهيدروجين في صناعة الطاقة الكهربائية، وأمن الطاقة، وضمانات إمدادات مستقرة من معادن مهمة مثل الليثيوم والكوبالت، والتي يعتمد توافرها على دول مثل الصين.