https://sputnikarabic.ae/20230416/مسلحون-يقتلون-سياسيا-هنديا-وشقيقه-خلال-بث-مباشر-1075978305.html

مسلحون يقتلون سياسيا هنديا وشقيقه خلال بث مباشر

مسلحون يقتلون سياسيا هنديا وشقيقه خلال بث مباشر

أعلنت السلطات الهندية مقتل عضو سابق في البرلمان الهندي وشقيقه في مدينة براياجراج أثناء بث مباشر على التلفزيون. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T12:36+0000

2023-04-16T12:36+0000

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وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن عتيق أحمد البالغ من العمر 61 عاما القابع في السجن منذ 2019، كان يرد على أسئلة الصحفيين في وقت متأخر يوم السبت، أثناء نقله هو وشقيقه إلى المستشفى.وقال المسؤول في الشرطة براشانت كومار إن المعلومات الأولية تشير إلى أن 3 أشخاص ادعوا أنهم صحفيون وفتحوا النار على الشقيقين.وأشار إلى أن المسلحين الذين أطلقوا النار من مسافة قريبة أنهم محتجزين ويخضعون للاستجواب حاليا.وأظهرت لقطات تلفزيونية المهاجمين وهم يرددون شعارات هندوسية بعد الحادث الذي وقع في المدينة الواقعة شمالي البلاد.يذكر أن القتيلين من الأقلية المسلمة في الهند، إلا أن الشرطة لم تعلن إن كانت تحقق في دوافع طائفية وراء الجريمة.

https://sputnikarabic.ae/20230410/الهند-توقف-محادثات-تجارية-مع-بريطانيا-بعد-الهجوم-على-بعثتها-الدبلوماسية-في-لندن---1075730288.html

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أخبار الهند اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن