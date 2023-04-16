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https://sputnikarabic.ae/20230416/مصر-وجنوب-السودان-تعرضان-الوساطة-بين-طرفي-الأزمة-السودانية-لإنهاء-القتال-1075977474.html
مصر وجنوب السودان تعرضان الوساطة بين طرفي الأزمة السودانية لإنهاء القتال
مصر وجنوب السودان تعرضان الوساطة بين طرفي الأزمة السودانية لإنهاء القتال
أعربت مصر وجنوب السودان، اليوم الأحد، عن استعدادهما للتوسط بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، للوصول إلى حل سلمي ووقف إطلاق النار في البلاد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T12:21+0000
2023-04-16T12:21+0000
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، بحثا خلاله الأوضاع الأخيرة في السودان.ووجه الرئيسان نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وناشدا الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.وأعربا عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية. وأكدا أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة.كما حذرا من خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، لافتين إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230416/رئيس-وزراء-قطر-الأسبق-يطالب-بإرسال-قوة-عربية-إلى-السودان-1075970731.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار جنوب السودان, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار جنوب السودان, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار

مصر وجنوب السودان تعرضان الوساطة بين طرفي الأزمة السودانية لإنهاء القتال

12:21 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSAN
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أعربت مصر وجنوب السودان، اليوم الأحد، عن استعدادهما للتوسط بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، للوصول إلى حل سلمي ووقف إطلاق النار في البلاد.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، بحثا خلاله الأوضاع الأخيرة في السودان.
ووجه الرئيسان نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وناشدا الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

وأعربا عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية.
حمد بن جاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
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وأكدا أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة.
كما حذرا من خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، لافتين إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.
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