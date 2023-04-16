https://sputnikarabic.ae/20230416/هبة-الطماوي-لست-ضد-تقديم-السلوكيات-السلبية-في-الدراما-ولكن-بشرط-إظهار-دوافعه-وأسبابه-وعلاجه-1075974202.html
هبة الطماوي: لست ضد تقديم السلوكيات السلبية في الدراما ولكن بشرط إظهار دوافعه وأسبابه وعلاجه.
هبة الطماوي: لست ضد تقديم السلوكيات السلبية في الدراما ولكن بشرط إظهار دوافعه وأسبابه وعلاجه.
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: سباق الدراما الرمضاني والقضايا المجتمعية التي أثارت الجدل، تفاعل كبير مع هدية جورج وسوف للمسلمين،... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T10:14+0000
2023-04-16T10:14+0000
2023-04-16T10:14+0000
راديو
صدى الحياة
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الدكتورة هبة الطماوي لـ "سبوتنيك": لست ضد تقديم السلوكيات السلبية في الدراما ولكن بشرط إظهار دوافعه وأسبابه وعلاجه.
الدكتورة هبة الطماوي لـ "سبوتنيك": لست ضد تقديم السلوكيات السلبية في الدراما ولكن بشرط إظهار دوافعه وأسبابه وعلاجه.
تتنافس شركات الإنتاج التلفزيونية على إصدار أهم المسلسلات التي تجذب الجمهور، وتخصص باقة منها لشهر رمضان المبارك بشكل منفرد وخاص، فما إن يبدأ رمضان يبدأ معه سباق الدراما الرمضاني لمختلف المسلسلات التي تعرض على القنوات كافة. فهل فعلا تنقل هذه الدراما الواقع المعاش للمجتمع وإلى أي مدى تؤثّر في سلوكيات المشاهدين والمجتمع وخاصة فئة المراهقين؟.حول هذا الموضوع، قالت الاختصاصية في الإرشاد النفسي والأسري والتربوي والكاتبة والباحثة في مجال العلوم الإنسانية، الدكتورة هبة الطماوي لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
هبة الطماوي: لست ضد تقديم السلوكيات السلبية في الدراما ولكن بشرط إظهار دوافعه وأسبابه وعلاجه.
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: سباق الدراما الرمضاني والقضايا المجتمعية التي أثارت الجدل، تفاعل كبير مع هدية جورج وسوف للمسلمين، فيلم "التحدي" الروسي تحدي جديد في عالم الفن، لافتة "جعفر العمدة" في أشهر الميادين تثير أزمة في مصر، مدينتان عربيتان في قائمة المدن الذكية الـ 20 لعام 2023، عوامل لصحة القلب وعمر أطول.
تتنافس شركات الإنتاج التلفزيونية على إصدار أهم المسلسلات التي تجذب الجمهور، وتخصص باقة منها لشهر رمضان المبارك بشكل منفرد وخاص، فما إن يبدأ رمضان يبدأ معه سباق الدراما الرمضاني لمختلف المسلسلات التي تعرض على القنوات كافة. فهل فعلا تنقل هذه الدراما الواقع المعاش للمجتمع وإلى أي مدى تؤثّر في سلوكيات المشاهدين والمجتمع وخاصة فئة المراهقين؟.
حول هذا الموضوع، قالت الاختصاصية في الإرشاد النفسي والأسري والتربوي والكاتبة والباحثة في مجال العلوم الإنسانية، الدكتورة هبة الطماوي لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ السلوكات السلبية في المجتمع التي يتم التطرق لها في المسلسلات الدرامية موجودة فعلا، ولكن أنا لست ضد تقديمها ولكن بشرط إظهار دوافعه وأسبابه وعلاجه، وهنا ممكن أن نؤثر في المجتمع بشكل إيجابي من توجيه للعقول وتغيير لقوانين وغيرها، قد ننقل المرآة الموجودة للمجتمع ولكن يجب أن نضع صورة متكاملة من أسبابه وتبعياته".
وأوضحت الدكتورة الطماوي بأن "المشهد الذي ظهرت فيه في لقاء تلفزيوني سابق في مسلسل "ألف الحمد لله عالسلامة" للفنانة يسرى وشيماء سيف أحزنها كثيرا لأنه بغير علمها، وجاء في غير سياقه، ويصور هذا المشهد أن المشاهدين يستمعون لنصيحة الدكاترة على التلفزيون بطريقة كوميدية، ولهذا من الجيد أن يتم وضع كلامنا في سياقه وليس من أجل الكوميديا والمشاهدات العالية نقدّم صورة غلط وبالتالي يكون التأثير سلبي حتما".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...