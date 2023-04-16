https://sputnikarabic.ae/20230416/وزير-الدفاع-الصيني-التعاون-الصيني-الروسي-يتطور-بشكل-جيد-يسهم-في-الأمن-العالمي-1075990567.html

وزير الدفاع الصيني: التعاون الصيني الروسي يتطور بشكل جيد يسهم في الأمن العالمي

وزير الدفاع الصيني: التعاون الصيني الروسي يتطور بشكل جيد يسهم في الأمن العالمي

أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، أن الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا من أجل ازدهار العالم بأسره. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T18:28+0000

2023-04-16T18:28+0000

2023-04-16T18:28+0000

روسيا

منصب وزير الدفاع

الصين

تعاون

تعاون

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وقال الوزير الصيني، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، اليوم الأحد: "نحن نقف كتفا بكتف ونعمل على تحسين رفاهية شعوبنا. مع الأخذ في الاعتبار أن الانتعاش الاقتصادي بطيء للغاية. العالم مضطرب للغاية، والسلام والعلاقات السلمية بين الدول مطلوبة بشدة ... التعاون ( مع روسيا) يتطور على جميع المستويات، وسنواصل هذا التعاون من أجل التنمية والازدهار في العالم بأسره".وأضاف لي شانغ فو، أن الصين وروسيا تربطهما علاقة قوية تتجاوز تحالفات الحرب الباردة وليست موجهة ضد دول ثالثة.وأشار شانغ فو أيضًا إلى أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ "تربطهما صداقة، والجميع في الصين يعلم ذلك".وتابع في محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه اختار روسيا على وجه التحديد في زيارته الأولى في منصبه.وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، سيصل إلى موسكو، يوم الأحد، في زيارة إلى روسيا تستمر حتى الأربعاء، ويلتقي خلالها مسؤولين عسكريين روس.وأضافت الوزارة في بيان، يوم الجمعة، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

https://sputnikarabic.ae/20230416/بوتين-روسيا-تتعاون-مع-الصين-بنشاط-في-مجال-الإدارات-العسكرية--1075989832.html

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