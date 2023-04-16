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https://sputnikarabic.ae/20230416/وزير-خارجية-السعودية-يدعو-البرهان-وحميدتي-إلى-التهدئة-في-السودان-1075984706.html
الخارجية السعودية تدعو البرهان وحميدتي إلى التهدئة في السودان
الخارجية السعودية تدعو البرهان وحميدتي إلى التهدئة في السودان
دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى التهدئة... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T15:19+0000
2023-04-16T15:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن "فيصل بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وجرى بحث الأوضاع في السودان، وأكد على دعوة المملكة للتهدئة في السودان".وأضاف البيان أن "وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري في السودان".جاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الدعم السريع على وقف القتال، بينما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي شمالي البلاد.وطالبت جامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار والاشتباكات المسلحة بين الطرفين حفاظا على أمن وسلامة المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230416/مجلس-السلم-والأمن-الأفريقي-يرفض-التدخل-الأجنبي-في-السودان-1075984534.html
https://sputnikarabic.ae/20230416/الجامعة-العربية-تدعو-لوقف-الاشتباكات-المسلحة-في-السودان-فورا-1075980485.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان

الخارجية السعودية تدعو البرهان وحميدتي إلى التهدئة في السودان

15:19 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 15:34 GMT 16.04.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى التهدئة والعودة إلى الاتفاق الإطاري في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن "فيصل بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وجرى بحث الأوضاع في السودان، وأكد على دعوة المملكة للتهدئة في السودان".
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وأضاف البيان أن "وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري في السودان".
جاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
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وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الدعم السريع على وقف القتال، بينما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي شمالي البلاد.
وطالبت جامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار والاشتباكات المسلحة بين الطرفين حفاظا على أمن وسلامة المدنيين.
© Sputnikما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟
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