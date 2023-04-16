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https://sputnikarabic.ae/20230416/وفاة-وزير-الشؤون-الدينية-الباكستاني-إثر-تعرض-سيارته-لحادث-مروري-1075972297.html
وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني إثر تعرض سيارته لحادث مروري
وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني إثر تعرض سيارته لحادث مروري
أعلنت باكستان، اليوم الأحد، وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبد الشكور، إثر تعرض سيارته لحادث مروري في إسلام آباد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T09:33+0000
2023-04-16T09:33+0000
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وحسب صحيفة "داون" المحلية، قالت الشرطة الباكستانية في بيان إن سيارة مسرعة من طراز "هاي لوكس" اصطدمت بسيارة الوزير عبد الشكور (55 عاما)، أمس السبت.وأضافت أنه تم نقله على الفور إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة.وأوضحت الشرطة أن 5 أشخاص كانوا في السيارة الأخرى، تم القبض عليهم ونقلوا إلى مركز شرطة للتحقيق.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوزير وحده في السيارة أم أنه كان برفقته بعض الأشخاص الآخرين أيضًا. لكن مصدرا بالشرطة قال إن الوزير كان يقود السيارة.ونقلت الصحيفة عن مصادر في المستشفى، قولهم إن الوزير أصيب بجروح خطيرة في الرأس أدت إلى وفاته، وأضافوا أن جثة المتوفي تم تسليمها إلى الأسرة بعد تشريحها.من جانبهما، عبّر الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء شهباز شريف عن تعازيهما لأسرة الوزير.
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باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني إثر تعرض سيارته لحادث مروري

09:33 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / ASIF HASSAN
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أعلنت باكستان، اليوم الأحد، وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبد الشكور، إثر تعرض سيارته لحادث مروري في إسلام آباد.
وحسب صحيفة "داون" المحلية، قالت الشرطة الباكستانية في بيان إن سيارة مسرعة من طراز "هاي لوكس" اصطدمت بسيارة الوزير عبد الشكور (55 عاما)، أمس السبت.
وأضافت أنه تم نقله على الفور إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة.
وأوضحت الشرطة أن 5 أشخاص كانوا في السيارة الأخرى، تم القبض عليهم ونقلوا إلى مركز شرطة للتحقيق.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوزير وحده في السيارة أم أنه كان برفقته بعض الأشخاص الآخرين أيضًا. لكن مصدرا بالشرطة قال إن الوزير كان يقود السيارة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المستشفى، قولهم إن الوزير أصيب بجروح خطيرة في الرأس أدت إلى وفاته، وأضافوا أن جثة المتوفي تم تسليمها إلى الأسرة بعد تشريحها.
من جانبهما، عبّر الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء شهباز شريف عن تعازيهما لأسرة الوزير.
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