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ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع رئيس تيار الحكمة العراقي
ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع رئيس تيار الحكمة العراقي
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم الأحد، عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة في العراق. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T11:40+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وحضر اللقاء إلى جانب ولي العهد من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري.في المقابل، حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.
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السعودية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع رئيس تيار الحكمة العراقي

11:40 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم الأحد، عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة في العراق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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وحضر اللقاء إلى جانب ولي العهد من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري.
في المقابل، حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.
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