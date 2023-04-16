https://sputnikarabic.ae/20230416/ولي-العهد-السعودي-يجري-مباحثات-مع-رئيس-تيار-الحكمة-العراقي-1075976810.html
ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع رئيس تيار الحكمة العراقي
ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع رئيس تيار الحكمة العراقي
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم الأحد، عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة في العراق. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T11:40+0000
2023-04-16T11:40+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وحضر اللقاء إلى جانب ولي العهد من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري.في المقابل، حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.
https://sputnikarabic.ae/20230412/شعر-السعوديون-بالإهانة-ترامب-يهاجم-بايدن-بسبب-مصافحة-القبضة-مع-محمد-بن-سلمان-1075817413.html
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السعودية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع رئيس تيار الحكمة العراقي
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم الأحد، عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة في العراق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء إلى جانب ولي العهد
من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري.
في المقابل، حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.