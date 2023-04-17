https://sputnikarabic.ae/20230417/أطنان-من-الكوكايين-عائمة-في-عرض-البحر-الأبيض-المتوسط-فيديو--1076017862.html
أطنان من الكوكايين عائمة في عرض البحر الأبيض المتوسط... فيديو
أطنان من الكوكايين عائمة في عرض البحر الأبيض المتوسط... فيديو
قررت مجموعة مهربين التخلي عن كمية ضخمة من الكوكايين وتركها في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد أن شعرت برصدها من قبل الشرطة. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T14:51+0000
2023-04-17T14:51+0000
2023-04-17T14:51+0000
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وصادر الأمن الإيطالي الشحنة التي تركت في عرض البحر والتي تزن حوالي 2 طن من الحمولة، وتقدر قيمتها بـ400 مليون دولار.وقامت قوارب بجر الحمولات في عرض البحر، لكن عند رصدها تخلت عنها وفرت هاربة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
أطنان من الكوكايين عائمة في عرض البحر الأبيض المتوسط... فيديو
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قررت مجموعة مهربين التخلي عن كمية ضخمة من الكوكايين وتركها في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد أن شعرت برصدها من قبل الشرطة.
وصادر الأمن الإيطالي الشحنة التي تركت في عرض البحر والتي تزن حوالي 2 طن من الحمولة، وتقدر قيمتها بـ400 مليون دولار.
وأظهرت الصور التي سجلها الأمن الإيطالي من السماء الكثير من الصناديق التي عبئت بالكوكايين عائمة على سطح المياه.
وقامت قوارب بجر الحمولات في عرض البحر، لكن عند رصدها تخلت عنها وفرت هاربة.