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https://sputnikarabic.ae/20230417/أمريكا-ترسل-معدات-عسكرية-لتنفيذ-مناورات-لدى-العضو-الجديد-في-الناتو-1076010671.html
أمريكا ترسل معدات عسكرية لتنفيذ مناورات لدى العضو الجديد في "الناتو"
أمريكا ترسل معدات عسكرية لتنفيذ مناورات لدى العضو الجديد في "الناتو"
أعلنت السفارة الأمريكية في إستونيا، أن الولايات المتحدة ستنقل معدات عسكرية عبر إستونيا هذا الأسبوع استعدادًا لإجراء تمرين "السهم 23"، مع فنلندا العضو الجديد في... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T11:54+0000
2023-04-17T11:54+0000
العالم
الناتو
فنلندا
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وقالت السفارة في بيان اليوم الإثنين: "فريق الكتيبة القتالية من اللواء المدرع الثاني بالجيش الأمريكي سيجري عمليات لنقل المعدات عبر إستونيا، ثم إرسالها بالعبّارة عبر ميناء تالين إلى هلسنكي. وسيجري تمرين "السهم 23" في فنلندا."وأشارت السفارة إلى أن الكتيبة المتمركزة في تكساس تتمركز حاليًا في ليتوانيا.هذا وتضم الوحدة كتيبة أسلحة مدرعة بالكامل تقريبًا مع دبابات "أبرامز" وعربات مشاة قتالية من طراز "برادلي".ووفقا لقائد الكتيبة اللفتنانت كولونيل جاي إيرلند، فإن الحركة السريعة للدروع توضح التزام الحكومة الأمريكية بحماية حلفاء الناتو وقدرة الجيش الأمريكي كقوة قتالية ذات مصداقية.وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل/نيسان الجاري، رسميا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.
https://sputnikarabic.ae/20230410/بعد-توسع-الناتو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعمل-على-حل-المسائل-المتعلقة-بحماية-حدود-البلاد-1075726624.html
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العالم, الناتو, فنلندا
العالم, الناتو, فنلندا

أمريكا ترسل معدات عسكرية لتنفيذ مناورات لدى العضو الجديد في "الناتو"

11:54 GMT 17.04.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOجنود تابعون إلى جيش فنلندا
جنود تابعون إلى جيش فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
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أعلنت السفارة الأمريكية في إستونيا، أن الولايات المتحدة ستنقل معدات عسكرية عبر إستونيا هذا الأسبوع استعدادًا لإجراء تمرين "السهم 23"، مع فنلندا العضو الجديد في الناتو.
وقالت السفارة في بيان اليوم الإثنين: "فريق الكتيبة القتالية من اللواء المدرع الثاني بالجيش الأمريكي سيجري عمليات لنقل المعدات عبر إستونيا، ثم إرسالها بالعبّارة عبر ميناء تالين إلى هلسنكي. وسيجري تمرين "السهم 23" في فنلندا."
وأشارت السفارة إلى أن الكتيبة المتمركزة في تكساس تتمركز حاليًا في ليتوانيا.
هذا وتضم الوحدة كتيبة أسلحة مدرعة بالكامل تقريبًا مع دبابات "أبرامز" وعربات مشاة قتالية من طراز "برادلي".
ووفقا لقائد الكتيبة اللفتنانت كولونيل جاي إيرلند، فإن الحركة السريعة للدروع توضح التزام الحكومة الأمريكية بحماية حلفاء الناتو وقدرة الجيش الأمريكي كقوة قتالية ذات مصداقية.
وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل/نيسان الجاري، رسميا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعد توسع الناتو.. الدفاع الجوي الروسي يتخذ إجراءات بشأن المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد
10 أبريل, 01:20 GMT
وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.
هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.
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