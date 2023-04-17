https://sputnikarabic.ae/20230417/إعلام-الناتو-يستعد-لعمليات-عسكرية-على-حدوده-مع-روسيا-1076019222.html

إعلام: "الناتو" يستعد لعمليات عسكرية على حدوده مع روسيا

إعلام: "الناتو" يستعد لعمليات عسكرية على حدوده مع روسيا

كشفت وسائل إعلام غربية، أن حلف "الناتو" يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية على حدوده مع روسيا. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T15:17+0000

2023-04-17T15:17+0000

2023-04-17T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن "الناتو" ينتقل من استراتيجية الردع عن طريق التهديد إلى استراتيجية الردع عن طريق عسكري، مما يعني، المزيد من القوات العسكرية المتمركزة بشكل دائم على الحدود مع روسيا، وتكامل أكبر للخطط العسكرية بين الولايات المتحدة والحلفاء، وزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى متطلبات أكثر للحلفاء بشأن القوات والمعدات التي يجب أن يمتلكوها.وبحسب ما قاله مصدر رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي، فإنه في إطار الخطط الجديدة، يعمل كريستوفر كافولي (قائد قوات الناتو المشتركة في أوروبا والقوات المسلحة الأمريكية) على توحيد الخطط العسكرية للولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، "روسيا لم تترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".ووفقا له، حاولت روسيا لمدة 30 عاما التفاوض والاتفاق مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها ردا على ذلك واجهت إما خداعا وأكاذيب، أو محاولات ضغط وابتزاز، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع الحلف ويقترب من حدود روسيا.

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روسيا, الناتو