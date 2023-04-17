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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/إعلام-الناتو-يستعد-لعمليات-عسكرية-على-حدوده-مع-روسيا-1076019222.html
إعلام: "الناتو" يستعد لعمليات عسكرية على حدوده مع روسيا
إعلام: "الناتو" يستعد لعمليات عسكرية على حدوده مع روسيا
كشفت وسائل إعلام غربية، أن حلف "الناتو" يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية على حدوده مع روسيا. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T15:17+0000
2023-04-17T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن "الناتو" ينتقل من استراتيجية الردع عن طريق التهديد إلى استراتيجية الردع عن طريق عسكري، مما يعني، المزيد من القوات العسكرية المتمركزة بشكل دائم على الحدود مع روسيا، وتكامل أكبر للخطط العسكرية بين الولايات المتحدة والحلفاء، وزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى متطلبات أكثر للحلفاء بشأن القوات والمعدات التي يجب أن يمتلكوها.وبحسب ما قاله مصدر رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي، فإنه في إطار الخطط الجديدة، يعمل كريستوفر كافولي (قائد قوات الناتو المشتركة في أوروبا والقوات المسلحة الأمريكية) على توحيد الخطط العسكرية للولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، "روسيا لم تترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".ووفقا له، حاولت روسيا لمدة 30 عاما التفاوض والاتفاق مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها ردا على ذلك واجهت إما خداعا وأكاذيب، أو محاولات ضغط وابتزاز، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع الحلف ويقترب من حدود روسيا.
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

إعلام: "الناتو" يستعد لعمليات عسكرية على حدوده مع روسيا

15:17 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 15:29 GMT 17.04.2023)
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Sergei Stepanov
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كشفت وسائل إعلام غربية، أن حلف "الناتو" يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية على حدوده مع روسيا.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن "الناتو" ينتقل من استراتيجية الردع عن طريق التهديد إلى استراتيجية الردع عن طريق عسكري، مما يعني، المزيد من القوات العسكرية المتمركزة بشكل دائم على الحدود مع روسيا، وتكامل أكبر للخطط العسكرية بين الولايات المتحدة والحلفاء، وزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى متطلبات أكثر للحلفاء بشأن القوات والمعدات التي يجب أن يمتلكوها.

وتشير الصحيفة إلى أن، هدف "الناتو" الآن ليس فقط تفعيل قواتها، ولكن أيضا لجعلها أكثر وضوحا لروسيا، وتؤكد الصحيفة أن الناتو أرسل بالفعل قوات من دول مختلفة إلى 8 دول بالقرب من الحدود مع روسيا ويدرس الآن إمكانية تعزيزها.

وبحسب ما قاله مصدر رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي، فإنه في إطار الخطط الجديدة، يعمل كريستوفر كافولي (قائد قوات الناتو المشتركة في أوروبا والقوات المسلحة الأمريكية) على توحيد الخطط العسكرية للولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.

وأضاف المصدر، أن الأمريكيين عادوا إلى أوروبا وهم الآن "يقررون مع الناتو بالضبط كيف ستدافع الولايات المتحدة عن أوروبا".

تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، "روسيا لم تترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
ووفقا له، حاولت روسيا لمدة 30 عاما التفاوض والاتفاق مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها ردا على ذلك واجهت إما خداعا وأكاذيب، أو محاولات ضغط وابتزاز، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع الحلف ويقترب من حدود روسيا.
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