https://sputnikarabic.ae/20230417/إعلام-هاكرز-إندونيسيون-يزعمون-اختراق-3-وزارات-إسرائيلية-منها-الخارجية-1076019521.html
إعلام: هاكرز إندونيسيون يزعمون اختراق 3 وزارات إسرائيلية... منها الخارجية
إعلام: هاكرز إندونيسيون يزعمون اختراق 3 وزارات إسرائيلية... منها الخارجية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قراصنة "هاكرز" إندونيسيين تزعم أنها اخترقت 3 وزارات في إسرائيل. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T15:29+0000
2023-04-17T15:29+0000
2023-04-17T15:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101561/06/1015610601_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e837903b0678505471a96e5f54dfd0ba.jpg
وتزعم المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "VulzSecTeam"، أنها اخترقت في الأيام الأخيرة وزارات التعليم والصحة والخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وشركات الحافلات والقطارات، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد هذه المزاعم.تأتي تلك الأنباء بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية، الشهر الجاري، اخترق قراصنة (هاكرز)، جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية، بما في ذلك الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، مبدين تضامنهم مع فلسطين.وقالت وسائل إعلام عبرية إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان" شنّت هجوما إلكترونيا متزامنا ضد مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يدور الحديث على الأرجح عن هجوم حجب الخدمة (DDoS) الذي يتسبب في تعطل مواقع الويب عن طريق إغراق خوادمها بالأوامر".وشهدت الآونة الأخيرة استهداف مؤسسات النظام الإسرائيلي بهجمات إلكترونية واسعة النطاق، وبلغت الهجمات ذروتها في الأيام الأخيرة، حيث يحتفل الملايين حول العالم بيوم القدس العالمي، ويطالبون بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-ما-تم-من-اختراق-لكاميرات-أجهزة-الأمن-الإسرائيلية-قام-به-قراصنة-إيرانيون-1071478803.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101561/06/1015610601_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_fdf78d11cb136237b18236fed4285894.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: هاكرز إندونيسيون يزعمون اختراق 3 وزارات إسرائيلية... منها الخارجية
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قراصنة "هاكرز" إندونيسيين تزعم أنها اخترقت 3 وزارات في إسرائيل.
وتزعم المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "VulzSecTeam"، أنها اخترقت في الأيام الأخيرة وزارات التعليم والصحة والخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وشركات الحافلات والقطارات، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد هذه المزاعم.
تأتي تلك الأنباء بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية، الشهر الجاري، اخترق قراصنة (هاكرز)، جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية، بما في ذلك الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، مبدين تضامنهم مع فلسطين.
22 ديسمبر 2022, 10:27 GMT
وقالت وسائل إعلام عبرية إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان"
شنّت هجوما إلكترونيا متزامنا ضد مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يدور الحديث على الأرجح عن هجوم حجب الخدمة (DDoS) الذي يتسبب في تعطل مواقع الويب عن طريق إغراق خوادمها بالأوامر".
وشهدت الآونة الأخيرة استهداف مؤسسات النظام الإسرائيلي بهجمات إلكترونية واسعة النطاق، وبلغت الهجمات ذروتها في الأيام الأخيرة، حيث يحتفل الملايين حول العالم بيوم القدس العالمي، ويطالبون بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.