https://sputnikarabic.ae/20230417/إعلام-هاكرز-إندونيسيون-يزعمون-اختراق-3-وزارات-إسرائيلية-منها-الخارجية-1076019521.html

إعلام: هاكرز إندونيسيون يزعمون اختراق 3 وزارات إسرائيلية... منها الخارجية

إعلام: هاكرز إندونيسيون يزعمون اختراق 3 وزارات إسرائيلية... منها الخارجية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قراصنة "هاكرز" إندونيسيين تزعم أنها اخترقت 3 وزارات في إسرائيل. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T15:29+0000

2023-04-17T15:29+0000

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وتزعم المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "VulzSecTeam"، أنها اخترقت في الأيام الأخيرة وزارات التعليم والصحة والخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وشركات الحافلات والقطارات، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد هذه المزاعم.تأتي تلك الأنباء بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية، الشهر الجاري، اخترق قراصنة (هاكرز)، جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية، بما في ذلك الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، مبدين تضامنهم مع فلسطين.وقالت وسائل إعلام عبرية إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان" شنّت هجوما إلكترونيا متزامنا ضد مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يدور الحديث على الأرجح عن هجوم حجب الخدمة (DDoS) الذي يتسبب في تعطل مواقع الويب عن طريق إغراق خوادمها بالأوامر".وشهدت الآونة الأخيرة استهداف مؤسسات النظام الإسرائيلي بهجمات إلكترونية واسعة النطاق، وبلغت الهجمات ذروتها في الأيام الأخيرة، حيث يحتفل الملايين حول العالم بيوم القدس العالمي، ويطالبون بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

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