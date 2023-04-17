https://sputnikarabic.ae/20230417/إيران-أمريكا-ما-زالت-قوة-لكن-لم-تعد-عظمى-1076007944.html
إيران: أمريكا ما زالت قوة لكن لم تعد "عظمى"
إيران: أمريكا ما زالت قوة لكن لم تعد "عظمى"
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، مفهوم العالم أحادي القطب، قائلا إن أمريكا لا تزال قوة، لكنها لم تعد قوة عظمى. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:03+0000
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وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة بين إيران والسعودية، قال في مؤتمر صحفي إن "إيران دولة لها قدرات عديدة، وكانت على الدوام من الأعضاء المؤثرين في التطورات الإقليمية والدولية، لما لها من دور لا يمكن إنكاره في المعادلات الإقليمية".وشدد كنعاني على "أننا لا نربط العلاقات مع العالم بخطة العمل الشاملة المشتركة"، كما أشار إلى أن طهران "لن تقصر علاقاتها الخارجية على منطقة معينة أو كتلة معينة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتعليقا على ملف أفغانستان، أوضح المتحدث باسم "الخارجية الإيرانية" أن "سياسة طهران تجاه أفغانستان ليست غامضة ولا متناقضة"، وتابع مؤكدا أن "إيران تدعم السلام والاستقرار في أفغانستان".وأشار ناصر كنعاني إلى أن من بين مقاربات إيران في الشأن الأفغاني، هو معارضتها وجود جهات أجنبية بذرائع مختلفة، واستخدام أدوات مختلفة، بما في ذلك الإرهاب، ومعارضة التدخل الأجنبي في هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20230322/إيران-أمريكا-ليست-مؤهلة-لإبداء-الرأي-بشأن-حقوق-الإنسان-في-الدول-الأخرى-1075031501.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: أمريكا ما زالت قوة لكن لم تعد "عظمى"
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رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، مفهوم العالم أحادي القطب، قائلا إن أمريكا لا تزال قوة، لكنها لم تعد قوة عظمى.
وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة بين إيران والسعودية، قال في مؤتمر صحفي إن "إيران دولة لها قدرات عديدة، وكانت على الدوام من الأعضاء المؤثرين في التطورات الإقليمية والدولية، لما لها من دور لا يمكن إنكاره في المعادلات الإقليمية".
وشدد كنعاني على "أننا لا نربط العلاقات مع العالم بخطة العمل الشاملة المشتركة"، كما أشار إلى أن طهران "لن تقصر علاقاتها الخارجية على منطقة معينة أو كتلة معينة"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وتعليقا على ملف أفغانستان
، أوضح المتحدث باسم "الخارجية الإيرانية" أن "سياسة طهران تجاه أفغانستان ليست غامضة ولا متناقضة"، وتابع مؤكدا أن "إيران تدعم السلام والاستقرار في أفغانستان".
وأشار ناصر كنعاني إلى أن من بين مقاربات إيران في الشأن الأفغاني، هو معارضتها وجود جهات أجنبية بذرائع مختلفة، واستخدام أدوات مختلفة، بما في ذلك الإرهاب، ومعارضة التدخل الأجنبي في هذا البلد.