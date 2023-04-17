https://sputnikarabic.ae/20230417/إيران-توجه-دعوة-رسمية-إلى-العاهل-السعودي-الملك-سلمان-لزيارة-طهران-1076011650.html

إيران توجه دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان لزيارة طهران

إيران توجه دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان لزيارة طهران

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، عن توجيهها دعوة رسمية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان، بن عبد العزيز، لزيارة طهران، وذلك بعد أن تم توقيع الاتفاق السعودي الإيراني... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T12:18+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وجه دعوة إلى الملك سلمان لزيارة طهران، وذلك بعد أن تلقى رئيسي دعوة مماثلة من الملك السعودي لزيارة الرياض".وأضاف كنعاني في تصريحاته للصحفيين، أن إيران والسعودية تتجهان لتنفيذ اتفاقيتين شاملتين تم توقيعهما في الماضي، وأشاد بالوتيرة المقبولة لتنفيذ اتفاق مارس/ آذار الماضي بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وأشار إلى أن سفارتي السعودية وإيران ستعودان بحلول 9 مايو/ أيار المقبل.وقال كنعاني: "لحسن الحظ، اتخذنا خطوات إيجابية، ورحب مسؤولو البلدين بالوفود الفنية ترحيبا كبيرا، وتمت استعادة العلاقات السياسية بين البلدين بشكل عملي"، مشيرا إلى أنه "يجب إعادة فتح السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولتين خلال فترة زمنية مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار اقتراب موسم الحج".وتوصلت السعودية وإيران الشهر الماضي إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230417/مسؤول-بالخارجية-الإيرانية-يتحدث-عن-موعد-تبادل-افتتاح-السفارات-مع-السعودية--1075996510.html

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