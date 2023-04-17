https://sputnikarabic.ae/20230417/الأمم-المتحدة-تعلق-مؤقتا-عددا-من-البرامج-الإنسانية-في-السودان-بسبب-القتال-الدائر-1076024873.html

الأمم المتحدة تعلق مؤقتا عددا من البرامج الإنسانية في السودان بسبب القتال الدائر

الأمم المتحدة تعلق مؤقتا عددا من البرامج الإنسانية في السودان بسبب القتال الدائر

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، "وقف عدد كبير من بين أكثر من 250 برنامجا للمنظمة الدولية وشركائها في المجال الإنساني في السودان مؤقتاً بسبب القتال... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T20:18+0000

2023-04-17T20:18+0000

2023-04-17T20:18+0000

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وحذر وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في بيان له، من أن "آثار تعليق هذه البرامج ستظهر على الفور لا سيما في مجالات الأمن الغذائي ودعم التغذية في بلد يعاني فيه حوالي 4 ملايين طفل وامرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد".وشدد غريفيث، على "ضرورة وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى الذين يحتاجونها"، مؤكدا "ضرورة حصول السكان على الخدمات الأساسية والسلع والمساعدات الإنسانية وحماية المستشفيات والبنية التحتية الأساسية الخاصة بالمياه والكهرباء".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي