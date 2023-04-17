https://sputnikarabic.ae/20230417/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يناشد-قادة-السودان-وقف-القتال-واللجوء-إلى-الحوار-1076019047.html

الأمين العام للأمم المتحدة يناشد قادة السودان وقف القتال واللجوء إلى الحوار

الأمين العام للأمم المتحدة يناشد قادة السودان وقف القتال واللجوء إلى الحوار

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، "اندلاع القتال في السودان"، داعيا الجهات الفاعلة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T15:25+0000

2023-04-17T15:25+0000

2023-04-17T15:25+0000

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وقال غوتيريش، في بيان له، إن "الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا"، داعيا كل من لديه نفوذ في السودان إلى استخدامه لدعم مساعي إنهاء العنف واستعادة النظام.وأشار إلى أن "أي تصعيد إضافي في السودان سيكون مدمرا للبلاد والمنطقة"، مذكرا "كل الأطراف في السودان بأهمية احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان أمان موظفي الأمم المتحدة".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230417/الخارجية-السودانية-البرهان-يصدر-قرارا-بحل-الدعم-السريع-وإعلانها-قوة-متمردة-1076017016.html

https://sputnikarabic.ae/20230417/معارك-في-السودان-بين-قوات-الرد-السريع-والجيش-النظامي-1076002319.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي