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https://sputnikarabic.ae/20230417/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يناشد-قادة-السودان-وقف-القتال-واللجوء-إلى-الحوار-1076019047.html
الأمين العام للأمم المتحدة يناشد قادة السودان وقف القتال واللجوء إلى الحوار
الأمين العام للأمم المتحدة يناشد قادة السودان وقف القتال واللجوء إلى الحوار
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، "اندلاع القتال في السودان"، داعيا الجهات الفاعلة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T15:25+0000
2023-04-17T15:25+0000
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وقال غوتيريش، في بيان له، إن "الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا"، داعيا كل من لديه نفوذ في السودان إلى استخدامه لدعم مساعي إنهاء العنف واستعادة النظام.وأشار إلى أن "أي تصعيد إضافي في السودان سيكون مدمرا للبلاد والمنطقة"، مذكرا "كل الأطراف في السودان بأهمية احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان أمان موظفي الأمم المتحدة".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/الخارجية-السودانية-البرهان-يصدر-قرارا-بحل-الدعم-السريع-وإعلانها-قوة-متمردة-1076017016.html
https://sputnikarabic.ae/20230417/معارك-في-السودان-بين-قوات-الرد-السريع-والجيش-النظامي-1076002319.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي

الأمين العام للأمم المتحدة يناشد قادة السودان وقف القتال واللجوء إلى الحوار

15:25 GMT 17.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، "اندلاع القتال في السودان"، داعيا الجهات الفاعلة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة.
وقال غوتيريش، في بيان له، إن "الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا"، داعيا كل من لديه نفوذ في السودان إلى استخدامه لدعم مساعي إنهاء العنف واستعادة النظام.
وأشار إلى أن "أي تصعيد إضافي في السودان سيكون مدمرا للبلاد والمنطقة"، مذكرا "كل الأطراف في السودان بأهمية احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان أمان موظفي الأمم المتحدة".
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
الخارجية السودانية: البرهان يصدر قرارا بحل "الدعم السريع" وإعلانها قوة متمردة
14:32 GMT
وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
وسائط متعددة
معارك في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي
08:47 GMT
كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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