https://sputnikarabic.ae/20230417/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يناشد-قادة-السودان-وقف-القتال-واللجوء-إلى-الحوار-1076019047.html
الأمين العام للأمم المتحدة يناشد قادة السودان وقف القتال واللجوء إلى الحوار
الأمين العام للأمم المتحدة يناشد قادة السودان وقف القتال واللجوء إلى الحوار
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، "اندلاع القتال في السودان"، داعيا الجهات الفاعلة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T15:25+0000
2023-04-17T15:25+0000
2023-04-17T15:25+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_0:70:1096:687_1920x0_80_0_0_341a8a7c9617c3b28b174ca24bc9d99f.jpg
وقال غوتيريش، في بيان له، إن "الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا"، داعيا كل من لديه نفوذ في السودان إلى استخدامه لدعم مساعي إنهاء العنف واستعادة النظام.وأشار إلى أن "أي تصعيد إضافي في السودان سيكون مدمرا للبلاد والمنطقة"، مذكرا "كل الأطراف في السودان بأهمية احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان أمان موظفي الأمم المتحدة".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/الخارجية-السودانية-البرهان-يصدر-قرارا-بحل-الدعم-السريع-وإعلانها-قوة-متمردة-1076017016.html
https://sputnikarabic.ae/20230417/معارك-في-السودان-بين-قوات-الرد-السريع-والجيش-النظامي-1076002319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_83:0:1096:760_1920x0_80_0_0_4ccc4c5c4c7332186f4d37fd07ece8e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي
الأمين العام للأمم المتحدة يناشد قادة السودان وقف القتال واللجوء إلى الحوار
تابعنا عبر
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، "اندلاع القتال في السودان"، داعيا الجهات الفاعلة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة.
وقال غوتيريش، في بيان له، إن "الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا"، داعيا كل من لديه نفوذ في السودان إلى استخدامه لدعم مساعي إنهاء العنف واستعادة النظام.
وأشار إلى أن "أي تصعيد إضافي في السودان سيكون مدمرا للبلاد والمنطقة"، مذكرا "كل الأطراف في السودان بأهمية احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان أمان موظفي الأمم المتحدة".
وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".
كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع
، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو
، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.