https://sputnikarabic.ae/20230417/البنتاغون-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-استثنائية-ولكنها-ليست-بلا-حدود-1076020633.html
البنتاغون: المساعدات العسكرية لأوكرانيا استثنائية ولكنها "ليست بلا حدود"
البنتاغون: المساعدات العسكرية لأوكرانيا استثنائية ولكنها "ليست بلا حدود"
أعلن البنتاغون أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T16:06+0000
2023-04-17T16:06+0000
2023-04-17T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
طلب مساعدات عسكرية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال نائب وزير الدفاع كولين كال، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "من الواضح أن لدينا مبلغا غير عادي من المال خصصه الكونغرس لدعم الدفاع عن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".وبشأن رغبة أوكرانيا في الحصول على مقاتلات "إف-16"، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى عام ونصف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16" إذا تم اتخاذ قرار:وأضاف كال أنه إذا قررت واشنطن إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف، فإنها لن تساعد أوكرانيا في العمليات الهجومية في الربيع والصيف.كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى كييف لضرب الأراضي الروسية، وأنها غير مهتمة بالدخول مباشرة في الصراع في أوكرانيا، وكذلك في تصعيده إلى حرب عالمية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230417/صحيفة-الصراع-الأوكراني-وضع-واشنطن-على-المحك-1076016392.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طلب مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, طلب مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: المساعدات العسكرية لأوكرانيا استثنائية ولكنها "ليست بلا حدود"
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أعلن البنتاغون أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود.
وقال نائب وزير الدفاع كولين كال، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "من الواضح أن لدينا مبلغا غير عادي من المال خصصه الكونغرس لدعم الدفاع عن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".
وبشأن رغبة أوكرانيا في الحصول على مقاتلات "إف-16"، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى عام ونصف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16" إذا تم اتخاذ قرار:
"يمكننا إنفاق كل الأموال على طائرات "إف-16" وستصل هذه الطائرات في غضون عام ونصف من الآن".
وأضاف كال أنه إذا قررت واشنطن إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف، فإنها لن تساعد أوكرانيا في العمليات الهجومية في الربيع والصيف.
كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى كييف لضرب الأراضي الروسية، وأنها غير مهتمة بالدخول مباشرة في الصراع في أوكرانيا، وكذلك في تصعيده إلى حرب عالمية ثالثة.
وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كال: "أعربنا عن قلقنا من أن المعدات التي قدمناها يمكن أن تستخدم لضرب أهداف داخل روسيا... كما أوضح الرئيس [جو] بايدن أنه بينما نفعل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالانخراط بشكل مباشر في الصراع وتحويله إلى حرب عالمية ثالثة".