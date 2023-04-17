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https://sputnikarabic.ae/20230417/البيت-الأبيض-لا-خطط-لإجلاء-الرعايا-الأمريكيين-من-السودان-1076025414.html
البيت الأبيض: لا خطط لإجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان
البيت الأبيض: لا خطط لإجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان
أكد متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في السودان، لافتًا إلى أنه لا خطط لإجلاء... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T20:41+0000
2023-04-17T20:41+0000
العالم
عملية إجلاء
الرعايا الأمريكيين
أخبار السودان اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.. ونحن نتشاور عن كثب مع الشركاء الإقليميين وغيرهم بشأن الوضع هناك في السودان".وأوضح كيربي أن البيت الأبيض يحث المواطنين الأمريكيين في السودان على التعامل مع الاضطرابات بمنتهى الجدية، مضيفًا أنه "لا توجد خطط لتنسيق جهود الإجلاء في الوقت الحالي".وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ويواصل الجانبان، طوال اليومين الماضيين، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزانها والخسائر التي يوقعها كل طرف في صفوف الآخر.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-تعرض-سفيره-لدى-السودان-إلى-الاعتداء-في-مقر-إقامته-1076025225.html
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العالم, عملية إجلاء, الرعايا الأمريكيين, أخبار السودان اليوم
العالم, عملية إجلاء, الرعايا الأمريكيين, أخبار السودان اليوم

البيت الأبيض: لا خطط لإجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان

20:41 GMT 17.04.2023
© AFP 2023الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين.
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023
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أكد متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في السودان، لافتًا إلى أنه لا خطط لإجلاء الرعايا الأميركيين من هناك على وقع الاشتباكات الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.. ونحن نتشاور عن كثب مع الشركاء الإقليميين وغيرهم بشأن الوضع هناك في السودان".

وأوضح كيربي أن البيت الأبيض يحث المواطنين الأمريكيين في السودان على التعامل مع الاضطرابات بمنتهى الجدية، مضيفًا أنه "لا توجد خطط لتنسيق جهود الإجلاء في الوقت الحالي".
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
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20:29 GMT
وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
ويواصل الجانبان، طوال اليومين الماضيين، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزانها والخسائر التي يوقعها كل طرف في صفوف الآخر.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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