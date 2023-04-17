https://sputnikarabic.ae/20230417/التحالف-يعلن-استكمال-عملية-تبادل-الأسرى-بإطلاق-سراح-104-أسرى-من-أنصار-الله-1076008574.html

التحالف يعلن استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 104 أسرى من "أنصار الله"

التحالف يعلن استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 104 أسرى من "أنصار الله"

أعلن تحالف عدم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، بإطلاق سراح 104 أسرى من جماعة "أنصار الله"... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T10:39+0000

2023-04-17T10:39+0000

2023-04-17T10:39+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ104 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء اليوم الإثنين".وتابع موضحا أن "هذه المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية" وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأشار المالكي إلى أنوشدد على أن "ملف إنهاء تبادل الأسرى والمحتجزين محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف، باعتبار أن إنهاء الملف ينبع من منطلقات وثوابت إنسانية راسخة".وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء أمس الأحد، إتمام ثاني أكبر عملية تبادل للأسرى بين طرفي النزاع في اليمن، بعدما تم تبادل نحو 900 أسير.وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى مع "أنصار الله"، بعد وصول طائرتين إلى مطاري العاصمة صنعاء وعدن.يذكر أنه في 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, العالم العربي, الأخبار