https://sputnikarabic.ae/20230417/الجيش-السوداني-ينفي-إسقاط-الدعم-السريع-لأي-طائرات-أو-الاستيلاء-على-أي-دبابات-1075994580.html

الجيش السوداني ينفي إسقاط الدعم السريع لأي طائرات أو الاستيلاء على أي دبابات

الجيش السوداني ينفي إسقاط الدعم السريع لأي طائرات أو الاستيلاء على أي دبابات

نفى الجيش السوداني، اليوم الاثنين، ما ورد في بيان قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرات واستيلاء على دبابات. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T02:28+0000

2023-04-17T02:28+0000

2023-04-17T02:29+0000

قوات الدعم السريع

العالم العربي

الجيش السوداني

الخرطوم

أخبار السودان اليوم

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وقال الجيش السوداني لوسائل إعلام عربية، إن بيان الدعم السريع مليء بالأكاذيب.وأضاف لقناة العربية السعودية، أن قوات الدعم السريع لم تسيطر على مقر القوات البرية. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم تدخل أيضا إلى مثر وزارة الدفاع.يأتي ذلك بعد بيان لقوات الدعم السريع قالت فيه إنها استولت على برج وزارة الدفاع، كما بسطت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومحيطه، حسب قولها.وأشارت قوات الدعم السريع إلى أنها حررت رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور واستولت على عتادها وآلياتها العسكرية ، وفقا للبيان.وأكدت قيادة قوات الدعم السريع الاستيلاء على أكثر من مائتي دبابة وإسقاط ثلاث طائرات مقاتلة للجيش السوداني.ولفتت إلى أنها أسرت وانضمَّ لها العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة السودانية. مشيرة أيضا إلى أسر عدد من العناصر (دفاع شعبي، أمن شعبي، مجاهدين) جاري حصرهم، وفقا للبيان.وتدور منذ صباح السبت، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20230417/الدعم-السريع-يعلن-إسقاط-3-طائرات-مقاتلة-والاستيلاء-على-200-دبابة-للجيش-السوداني-1075994259.html

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قوات الدعم السريع, العالم العربي, الجيش السوداني, الخرطوم, أخبار السودان اليوم