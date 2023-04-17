https://sputnikarabic.ae/20230417/الجيش-السوداني-يوافق-على-مقترح-أممي-جديد-لفتح-مسارات-آمنة-للحالات-الإنسانية-لمدة-3-ساعات-1076020437.html

الجيش السوداني يوافق على مقترح أممي جديد لفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لمدة 3 ساعات

الجيش السوداني يوافق على مقترح أممي جديد لفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لمدة 3 ساعات

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، أنها وافقت على "مقترح أممي جديد بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لمدة 3 ساعات بدأت من الرابعة عصرا بالتوقيت... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T15:57+0000

2023-04-17T15:57+0000

2023-04-17T15:57+0000

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وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، إن "قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرر "إنهاء إلحاق وانتداب ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع"، مؤكدا "مصادرة 100 مركبة عسكرية وأسلحة متفرقة من قاعدة الدعم السريع في الفاشر".وأضاف أن "الجيش السوداني متمسك بكافة مقراته ويقترب كثيرا من لحظة الحسم"، متابعا: "انتقلنا للطور الأخير من خطة العملية".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230417/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يناشد-قادة-السودان-وقف-القتال-واللجوء-إلى-الحوار-1076019047.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي