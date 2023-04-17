https://sputnikarabic.ae/20230417/الدعم-السريع-يعلن-إسقاط-3-طائرات-مقاتلة-والاستيلاء-على-200-دبابة-للجيش-السوداني-1075994259.html

الدعم السريع يعلن إسقاط 3 طائرات مقاتلة والاستيلاء على 200 دبابة للجيش السوداني

الدعم السريع يعلن إسقاط 3 طائرات مقاتلة والاستيلاء على 200 دبابة للجيش السوداني

قالت قيادة قوات الدعم السريع في السودان والتي تخوض معارك طاحنة مع الجيش السوداني لبسط السيطرة على البلاد، إنها استولت على مقر قيادة القوات البرية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T01:00+0000

2023-04-17T01:00+0000

2023-04-17T01:00+0000

العالم العربي

قوات الدعم السريع

قدرات الجيش السوداني

النزاع في دار فور

الخرطوم

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وأضافت في بيان، أنها استولت أيضا على برج وزارة الدفاع، كما بسطت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومحيطه، حسب قولها.وأشارت إلى أنها حررت رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور واستولت على عتادها وآلياتها العسكرية، وفقا للبيان.ولفتت إلى أنها أسرت وانضمَّ لها العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة السودانية. مشيرة أيضا إلى أسر عدد من العناصر (دفاع شعبي، أمن شعبي، مجاهدين) جاري حصرهم، وفقا للبيان.وتدور منذ صباح السبت، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.

https://sputnikarabic.ae/20230417/مصدر-عسكري-الجيش-السوداني-يسيطر-على-مطار-وقاعدة-مروي-الجوية-1075994062.html

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العالم العربي, قوات الدعم السريع, قدرات الجيش السوداني, النزاع في دار فور, الخرطوم