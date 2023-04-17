https://sputnikarabic.ae/20230417/الدعم-السريع-يعلن-إسقاط-3-طائرات-مقاتلة-والاستيلاء-على-200-دبابة-للجيش-السوداني-1075994259.html
الدعم السريع يعلن إسقاط 3 طائرات مقاتلة والاستيلاء على 200 دبابة للجيش السوداني
الدعم السريع يعلن إسقاط 3 طائرات مقاتلة والاستيلاء على 200 دبابة للجيش السوداني
قالت قيادة قوات الدعم السريع في السودان والتي تخوض معارك طاحنة مع الجيش السوداني لبسط السيطرة على البلاد، إنها استولت على مقر قيادة القوات البرية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T01:00+0000
2023-04-17T01:00+0000
2023-04-17T01:00+0000
العالم العربي
قوات الدعم السريع
قدرات الجيش السوداني
النزاع في دار فور
الخرطوم
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وأضافت في بيان، أنها استولت أيضا على برج وزارة الدفاع، كما بسطت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومحيطه، حسب قولها.وأشارت إلى أنها حررت رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور واستولت على عتادها وآلياتها العسكرية، وفقا للبيان.ولفتت إلى أنها أسرت وانضمَّ لها العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة السودانية. مشيرة أيضا إلى أسر عدد من العناصر (دفاع شعبي، أمن شعبي، مجاهدين) جاري حصرهم، وفقا للبيان.وتدور منذ صباح السبت، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230417/مصدر-عسكري-الجيش-السوداني-يسيطر-على-مطار-وقاعدة-مروي-الجوية-1075994062.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قوات الدعم السريع, قدرات الجيش السوداني, النزاع في دار فور, الخرطوم
العالم العربي, قوات الدعم السريع, قدرات الجيش السوداني, النزاع في دار فور, الخرطوم
الدعم السريع يعلن إسقاط 3 طائرات مقاتلة والاستيلاء على 200 دبابة للجيش السوداني
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قالت قيادة قوات الدعم السريع في السودان والتي تخوض معارك طاحنة مع الجيش السوداني لبسط السيطرة على البلاد، إنها استولت على مقر قيادة القوات البرية.
وأضافت في بيان، أنها استولت أيضا على برج وزارة الدفاع، كما بسطت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومحيطه
، حسب قولها.
وأشارت إلى أنها حررت رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور واستولت على عتادها وآلياتها العسكرية، وفقا للبيان.
وأكدت قيادة قوات الدعم السريع الاستيلاء على أكثر من مائتي دبابة وإسقاط ثلاث طائرات
مقاتلة للجيش السوداني.
ولفتت إلى أنها أسرت وانضمَّ لها العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة السودانية. مشيرة أيضا إلى أسر عدد من العناصر (دفاع شعبي، أمن شعبي، مجاهدين) جاري حصرهم، وفقا للبيان.
وتدور منذ صباح السبت، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية
، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم
.