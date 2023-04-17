https://sputnikarabic.ae/20230417/السودان-ارتفاع-حصيلة-القتلى-وسط-استمرار-الاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1076004630.html

السودان... ارتفاع حصيلة القتلى وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

السودان... ارتفاع حصيلة القتلى وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 97 قتيلا و942 مصابا من المدنيين... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T08:17+0000

2023-04-17T08:17+0000

2023-04-17T08:17+0000

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سبوتنيك. جاء ارتفاع أعداد ضحايا الاشتباكات وسط استمرار المعارك الدامية في العاصمة الخرطوم، فيما أفادت قناة "العربية" بأن انقطاع التيار الكهربائي في الخرطوم يمنع المستشفيات من استقبال المصابين، رغم استمرار النداءات لتقديم الدعم للمستشفيات في الخرطوم ومروي مع زيادة المصابين.في سياق متصل، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة مقاتلة وفرضت سيطرتها على مطار مروي، بعد أن تسللت سيارات تابعة للدعم السريع إلى مدينة مروي وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، بينما شهدت أم درمان وجنوب الخرطوم مواجهات بالمدفعية الثقيلة.ونفى الجيش السوداني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، ما ورد في بيان قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرات واستيلاء على دبابات، وقال الجيش السوداني لوسائل إعلام عربية، إن بيان الدعم السريع مليء بالأكاذيب.وأضاف لقناة العربية السعودية، أن قوات الدعم السريع لم تسيطر على مقر القوات البرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم تدخل أيضا إلى مقر وزارة الدفاع، وشدد الجيش السوداني على أن قوات الدعم السريع لم تسيطر على أي دبابات ولم تسقط أي طائرات مقاتلة.يأتي ذلك بعد بيان لقوات الدعم السريع قالت فيه إنها استولت على برج وزارة الدفاع، كما بسطت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومحيطه، حسب قولها.وتدور منذ صباح السبت، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان