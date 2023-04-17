https://sputnikarabic.ae/20230417/السيسي-القوات-المصرية-وجدت-ضمن-بروتوكول-تدريب-مع-الجيش-السوداني-ولا-تدعم-طرف-على-آخر-1076026244.html
السيسي: القوات المصرية وجدت ضمن بروتوكول تدريب مع الجيش السوداني ولا تدعم طرف على آخر
السيسي: القوات المصرية وجدت ضمن بروتوكول تدريب مع الجيش السوداني ولا تدعم طرف على آخر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر هو عدم التدخل في شؤون السودان. ويأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع راح... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T22:35+0000
2023-04-17T22:35+0000
2023-04-17T22:56+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
أخبار السودان اليوم
الجيش المصري
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وقال السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن عناصر الجيش المصري وُجدت ضمن بروتوكول مع الجيش السوداني لإجراء تدريب مشترك. موضحا أن ما أثير عن القوات المصرية كانت موجودة في السودان لدعم طرف على حساب آخر "غير صحيح".واعتقلت قوات الدعم السريع (أحد طرفي النزاع في السودان) عددا من القوات المصرية كانت في قاعدة مروي الجوية. وكان الجيش المصري، قال السبت الماضي، إن هناك قوات مصرية موجودة في السودان لإجراء تدريبات مشتركة، وجاء التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمينها.ونوه السيسي بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج في الموقف. مؤكدا أن مصر تبذا جهودا مع الشركاء الدوليين والدول العربية والإفريقية لتهدئة الأوضاع في السودان.واعتبر الرئيس المصري أن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر هو إحداث هدوء في الموقف واستعادة أمن السودان والاستقرار بين الفرقاء؛ من أجل الوصول إلى حل والتفاوض لحقن الدماء ودعم استقرار السودانوقال السيسي "نحن على اتصال مستمر بالجيش السوداني والدعم السريع لوقف النار واستعادة الهدوء".
https://sputnikarabic.ae/20230417/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-بذل-الجهود-للحفاظ-على-استقرار-السودان-وشعبه-1076022480.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, أخبار السودان اليوم, الجيش المصري
الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, أخبار السودان اليوم, الجيش المصري
السيسي: القوات المصرية وجدت ضمن بروتوكول تدريب مع الجيش السوداني ولا تدعم طرف على آخر
22:35 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 17.04.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر هو عدم التدخل في شؤون السودان. ويأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع راح ضحيتها عشرات القتلى من الطرفين والمدنيين ومئات الجرحى.
وقال السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن عناصر الجيش المصري وُجدت ضمن بروتوكول مع الجيش السوداني لإجراء تدريب مشترك. موضحا أن ما أثير عن القوات المصرية كانت موجودة في السودان لدعم طرف على حساب آخر "غير صحيح".
واعتقلت قوات الدعم السريع (أحد طرفي النزاع في السودان) عددا من القوات المصرية كانت في قاعدة مروي الجوية. وكان الجيش المصري، قال السبت الماضي، إن هناك قوات مصرية موجودة في السودان
لإجراء تدريبات مشتركة، وجاء التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمينها.
ولفت الرئيس المصري إلى أن السلطات المصرية تجري اتصالات مكثفة للتأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية الموجودة في السودان. مضيفا "نتمنى أن نستعيد القوات المصرية في السودان "في أقرب وقت".
ونوه السيسي بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج في الموقف. مؤكدا أن مصر تبذا جهودا مع الشركاء الدوليين والدول العربية والإفريقية لتهدئة الأوضاع في السودان.
واعتبر الرئيس المصري أن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر هو إحداث هدوء في الموقف واستعادة أمن السودان والاستقرار بين الفرقاء؛ من أجل الوصول إلى حل والتفاوض لحقن الدماء ودعم استقرار السودان
وقال السيسي "نحن على اتصال مستمر بالجيش السوداني والدعم السريع لوقف النار واستعادة الهدوء".