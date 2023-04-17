https://sputnikarabic.ae/20230417/السيسي-القوات-المصرية-وجدت-ضمن-بروتوكول-تدريب-مع-الجيش-السوداني-ولا-تدعم-طرف-على-آخر-1076026244.html

السيسي: القوات المصرية وجدت ضمن بروتوكول تدريب مع الجيش السوداني ولا تدعم طرف على آخر

السيسي: القوات المصرية وجدت ضمن بروتوكول تدريب مع الجيش السوداني ولا تدعم طرف على آخر

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر هو عدم التدخل في شؤون السودان. ويأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع راح... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T22:35+0000

2023-04-17T22:35+0000

2023-04-17T22:56+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع

أخبار السودان اليوم

الجيش المصري

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وقال السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن عناصر الجيش المصري وُجدت ضمن بروتوكول مع الجيش السوداني لإجراء تدريب مشترك. موضحا أن ما أثير عن القوات المصرية كانت موجودة في السودان لدعم طرف على حساب آخر "غير صحيح".واعتقلت قوات الدعم السريع (أحد طرفي النزاع في السودان) عددا من القوات المصرية كانت في قاعدة مروي الجوية. وكان الجيش المصري، قال السبت الماضي، إن هناك قوات مصرية موجودة في السودان لإجراء تدريبات مشتركة، وجاء التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمينها.ونوه السيسي بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج في الموقف. مؤكدا أن مصر تبذا جهودا مع الشركاء الدوليين والدول العربية والإفريقية لتهدئة الأوضاع في السودان.واعتبر الرئيس المصري أن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر هو إحداث هدوء في الموقف واستعادة أمن السودان والاستقرار بين الفرقاء؛ من أجل الوصول إلى حل والتفاوض لحقن الدماء ودعم استقرار السودانوقال السيسي "نحن على اتصال مستمر بالجيش السوداني والدعم السريع لوقف النار واستعادة الهدوء".

https://sputnikarabic.ae/20230417/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-بذل-الجهود-للحفاظ-على-استقرار-السودان-وشعبه-1076022480.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, أخبار السودان اليوم, الجيش المصري