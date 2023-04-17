https://sputnikarabic.ae/20230417/السيسي-يصدر-قرارا-ببدء-العمل-بالتوقيت-الصيفي-في-مصر-من-الجمعة-1076009724.html
السيسي يصدر قرارا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر من الجمعة
السيسي يصدر قرارا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر من الجمعة
وقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون ينص على بدء العمل بالتوقيت الصيفي من يوم الجمعة المقبل، الموافق 21 نيسان/ أبريل الجاري. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T11:34+0000
2023-04-17T11:34+0000
2023-04-17T11:34+0000
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وينص القانون الذي يحمل رقم 24 لسنة 2023، على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وكان مجلس النواب المصري صادق رسميا، في مطلع الشهر الجاري، على عودة العمل بالتوقيت الصيفي.يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، الموافقة على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في أغسطس/آب 2022، أنها تدرس تطبيق التوقيت الصيفي بداية من عام 2023.وأوضحت أن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، مشيرة إلى أن 74 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيقه.وأشارت إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب إبلاغ جهات دولية مثل الجهات المتعلقة بالطيران، وأن ذلك كان سببا في عدم تطبيقه العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230325/ردود-فعل-واسعة-بعد-تأجيل-بدء-العمل-بالتوقيت-الصيفي-في-لبنان--1075130852.html
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سبوتنيك عربي
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
السيسي يصدر قرارا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر من الجمعة
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وقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون ينص على بدء العمل بالتوقيت الصيفي من يوم الجمعة المقبل، الموافق 21 نيسان/ أبريل الجاري.
وينص القانون الذي يحمل رقم 24 لسنة 2023، على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة"، وفقا لوكالة
أنباء الشرق الأوسط.
وكان مجلس النواب المصري صادق رسميا
، في مطلع الشهر الجاري، على عودة العمل بالتوقيت الصيفي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، الموافقة على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في أغسطس/آب 2022، أنها تدرس تطبيق التوقيت الصيفي بداية من عام 2023.
وأوضحت أن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، مشيرة إلى أن 74 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيقه.
وأشارت إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي
يتطلب إبلاغ جهات دولية مثل الجهات المتعلقة بالطيران، وأن ذلك كان سببا في عدم تطبيقه العام الماضي.