https://sputnikarabic.ae/20230417/الشرطة-التونسية-توقف-راشد-الغنوشي-وتداهم-منزله-1076024520.html

الشرطة التونسية توقف راشد الغنوشي وتداهم منزله

الشرطة التونسية توقف راشد الغنوشي وتداهم منزله

أوقفت الشرطة التونسية، مساء اليوم الاثنين، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T19:50+0000

2023-04-17T19:50+0000

2023-04-17T19:50+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

قيس سعيد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068074956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d24ce444c1edb2b7ee702638dd9bb3e.jpg

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "الوحدات الأمنية قامت مساء اليوم بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".وأكد مختار الجماعي، أن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".من حانبها، نددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبة بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.كما دعت الحركة، كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين، على حد قول البيان.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال إنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.وتشهد تونس حملة اعتقالات واسعة بحق معارضين لسياسة الرئيس قيس سعيد، وذلك على خلفية أزمة سياسية ممتدة بدأت بقرارات للرئيس بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، ثم إجراء انتخابات تشريعية شهدت مقاطعة واسعة من أطياف تونسية سياسية مختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20230313/النواب-التونسي-المنحل-يصف-البرلمان-الجديد-بـ-غير-الشرعي-والمبني-على-انقلاب-1074668604.html

https://sputnikarabic.ae/20230122/الغنوشي-تونس-في-خطر-وندعو-إلى-حوار-وطني-ووقفة-جادة-من-الحكماء-والعقلاء-1072580862.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, قيس سعيد